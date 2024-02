– Az ilyen napok azért nagyon hasznosak egy intézménynek az aktív és interaktív tanulási módszerek mellett, mert erősíti az osztályközösségeket, az összetartozás érzését akár intézményen belül is. A versenyek felkelthetik egy-egy témában a diákok érdeklődését, a versenyeken sikerélményük lehet, tehát motiváltak lesznek. A hagyományteremtő versmondó versenyünkben zsűrizett Saárossy Kinga, Milibákné Veres Erika és Berecz Klára is. Sok, szakmájában elismert szakemberrel is találkozhattak tanulóink, többek között velünk volt Deutsch Ákos vármegyei vezető mentőtiszt, Balogh Tibor a vármegyei rendőr- főkapitányság rendészeti főkapitány helyettese is – ismertette. Elmondta, hogy esszékkel, prezentációkkal készültek a diákok, a legjobbakat jutalmazták is. Somoskői Lillától azt is megtudtuk, hogy a jól teljesítő lányok, ha akartak, menyasszonyi ruhapróbán is részt vehettek, erre tavaly is volt már lehetőségük, és nagyon élvezték a lányok.