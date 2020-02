Így havazódott be pénteken Heves megye (videók)

Egerben, a Kékestetőn és Mátraszentistvánon is nagy pelyhekben hullott a hó.

Mint arról korábban már beszámoltunk, pénteken a megyénkbe érkező hidegfront miatt számos településen, de főként a magasabban fekvő részeken havas eső és hó is hullott. Az idokep.hu webkameráin készített felvételeken is remekül látható, ahogy délelőtt szűkebb hazánkban is nagy pelyhekben hullott a hó, így egyebek között a Kékestetőn, az Eged-hegyen vagy a Mátraszentistváni Síparkban.

Az Időképen olvasható előrejelzés szerint egyébként szombaton túlnyomóan napos idő várható, napközben nyugat felől azonban egyre jobban megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadékra viszont nem kell készülni. A délnyugatira forduló szél többfelé élénk lökésekkel járhat. Délután 6-13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Mint írják, vasárnap sok felhő lesz felettünk, napközben az ország északi felén fordulhat elő ismétlődő eső, zápor. A nyugatias szelet északon, északkeleten erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Az enyhe hajnal után délután 9-16 fokot mérhetünk.