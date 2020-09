Bányászokat mentett a TEK Mátraszentimrén és Gyöngyösorosziban (fotók)

Két ember került bajba egy bányarobbanásban. Erre alapozott az a közös gyakorlat, amelyen szeptember 24-én a Terrorelhárítási Központ, a katasztrófavédelem Hunor Mentőszervezetének alegysége és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat vett részt – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint írják: a forgatókönyv szerint Mátraszentimrén és Gyöngyösorosziban is az akna mélyén rekedt egy-egy bányász, kiemelésükhöz és ellátásukhoz speciálisan képzett mentőegységekre volt szükség. A több szervezet együttes gyakorlata azt bizonyította, hogy mennyivel hatékonyabb a beavatkozás, ha egymást támogatva avatkoznak be egy káreseménynél. A csütörtöki gyakorlatba a mentőszolgálat szakemberei is bekapcsolódtak.

A nagyszabású közös gyakorlat helyszíne a Heves megyei Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. gyöngyösoroszi ásványbányája és a mátraszentimrei függő akna volt. A feltételezés szerint innen érkezett a bejelentés egy robbanásról. A fő aknában a törmelékek temettek maguk alá egy embert, a Károlyi aknába pedig betört a savas víz és elárasztotta a járatot.