Berúgta apja házának ajtaját: erőszakos tini tolvajok felelnek tetteikért

Fejszével lefeszített lakat, bezúzott ablak, berúgott lakásajtó. Ezek voltak egyebek között a jelei fiatalkorúak tetteinek, amelyek révén vandál betörők módjára vittek magukkal értékeket. Közös e bűncselekményekben az, hogy az elkövetők erőszakot alkalmaztak.

Az Egri Járási Ügyészség olyan tinédzserek ellen emelt vádat a napokban, akik a jogi megfogalmazás szerint dolog elleni erőszakkal követték el vagyon elleni bűntényeiket – tájékoztatta a Heolt a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője. Dr. Konkoly Thege László ekképpen folytatta: az egyikük törekvése ráadásul az volt, hogy rendszeresen hasznot húzzon ebből, emiatt a cselekménye egyúttal üzletszerűnek is minősül.

Átányban igencsak megkeserítette egy 17 éves fiú a helybeliek életét. Több ingatlanba betört, egy alkalommal tavaly októberben egy körbekerített lakóház udvarán lévő melléképület ablakát nyomta be, majd a fészerből szerszámgépeket tulajdonított el együttesen 45 ezer forint értékben. Alig telt tíz nap, amikor az ifjú egy bekerítetlen telken álló ház ajtajáról feszítette le egy fejszével a lakatot. Bemászott az épületbe, s onnan műszaki cikkeket akart zsákmányként magával vinni. A ház szobájában egy játékkonzolra bukkant, no meg a működtetéséhez szükséges tartozékokra. Mindezeket bepakolta egy hátizsákba, azt vállára vette, s távozott. Előbb azonban ellopott 35 ezer forintot is bankókban. Egy újabb portyáján a vádlott egy lakóház ablakának a redőnyét feszítette fel. Ennek köszönhetően sikerült bejutnia a sértett lakásába, ahonnan tisztálkodószereket, élelmiszert, valamint 30 kilogramm akác tűzifát vitt el hatezer forintot meghaladó értékben.

– Az ügyészség azt indítványozta – közölte a sajtószóvivő –, hogy a fiatalkorú tolvajjal szemben a bíróság szabjon felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést, melynek próbaidejére, életvezetésének helyes irányba terelése érdekében, rendelje el a fiatal pártfogó felügyeletét. Arra is tett indítványt az ügyben a vádhatóság, hogy a bíróság rendeljen el 130 ezer forint vagyonelkobzást a vádlott ellen.

Az édesapja családi házába tört be az előző esztendőben május 3-án Ecséden egy szintén 17 éves fiatalember, aki ma már vádlott. A fiú úgy hatolt be, hogy nemes egyszerűséggel berúgta bejárati ajtót. Bement a szobába, leszerelte az ablakokról a függönyöket, amelyeket magával vitt, ezzel csaknem ötezer forint kárt okozott a szülőjének.

– Az apa magánindítvánnyal élt az ellene bűntényt elkövető gyermekével szemben – idézte fel az ügy további részleteit dr. Konkoly Thege László. – Polgári jogi igényt terjesztett elő, hogy a fia fizesse meg az ellopott függönyök árát. Az ügyészség indítványa az, hogy a bíróság bocsássa próbára a vádlottat, emellett rendelje el a tizenéves pártfogó felügyeletét is.

Parkolóban álló gépkocsik fosztogatására vetemedett még 2017. október 19-én hajnalban a kál-kápolnai vasútállomás mellett egy fiatalkorú. Késsel nyitotta ki a személyautó jobb oldali első ajtaját, s a műszerfalba beszerelt autósrádiót emelte ki könnyű zsákmányként. A Füzesabonyi Járási Ügyészség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádolja őt, s vele szemben közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

Tavaly október 7-én este Füzesabonyban ugyancsak az utcán hagyott személygépkocsin akadt meg a szeme a terheltnek, aki azt is észrevette, hogy a sofőr nem zárta be a járműve ajtaját. Odasettenkedett, s megpróbált ellopni a kocsiból egy mobiltelefont. Pechjére a tulajdonos visszaért, ezért menekülnie kellett. A marok távbeszélőt sem használhatta, mert a rendőrök hamar elfogták, s lefoglalták tőle a készület, amit visszaadtak a gazdájának.

– A büntetőeljárás során kiderült, a tolvajt rablás miatt korábban fegyházbüntetéssel sújtották. A vádhatóság most azt indítványozza, hogy végrehajtandó börtönre ítéljék a vádlottat, mellékbüntetésül határozott időre tiltsák el a közügyek gyakorlásától. Emellett rendeljen el vele szemben a bíróság vagyonelkobzást – közölte a sajtószóvivő.