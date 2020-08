Fotókon és videón a Mónosbél és Bélapátfalva közötti motoros baleset

A motor vezetőjét súlyos sérüléssel szállították kórházba.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt Mónosbél határában, a községből Bélapátfalva felé vezető úton, az első nagyobb kanyarban. Helyszíni beszámolók szerint sok autós, egy busz, illetve három motoros tartott Bélapátfalva felé.

A motorosok több autót megelőztek, majd a busz mögé soroltak be. Ezután egyikük megelőzte a busz, a második is kinézett, majd előzésbe kezdett, de akkor már szemből érkezett egy személyautó, amellyel összeütközött. Úgy tudjuk, a motor vezetőjét súlyos sérüléssel szállították kórházba, de aránylag jól megúszta a balesetet. Megsérült az autó vezetője is.