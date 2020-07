Javában épül a tűzoltók új bázisa Gyöngyösön

A gyöngyösieké lesz az ország egyik legmodernebb laktanyája

Év végére megépül az új gyöngyösi tűzoltólaktanya, melyet korszerű technológiai rendszerrel szerelnek fel, s küllemében illeszkedik a városképhez is.Az egykori honvédségi laktanya területén kialakított ingatlan az ország egyik legkorszerűbb tűzoltóbázisa és katasztrófavédelmi kirendeltsége lesz, amelyet több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból létesítenek.

A korszerű épülethez tartozik majd vonulási útvonal, több parkolóhely és kiszolgálóhelyiség, gépjármű- és tömlőmosó. Kiépítenek olyan technológiát is, ami alkalmas a légzőkészülékekhez szükséges palackok újratöltésére. A projekt keretében felújítanak egy mászóházat is, s csaknem félhektáros szabad terület füvesítése, parkosítása is a tervek között szerepel. Az új tűzoltólaktanya nem csupán a felszereltsége és a gazdaságos üzemeltetése miatt lesz ideális. Elhelyezkedéséből adódóan ugyanis a tűzoltóautók gyorsan, akadálymentesen vonulhatnak majd több útvonalon a különböző helyszínekre, ahol mentésre van szükség.