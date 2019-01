Karóval, fejszével igyekeztek rendezni egy régi viszályt Pétervásárán

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt folyó büntetőperben tartott tárgyalást kedden az Egri Törvényszék. Két haragos család tagjai között tört ki viszály, karókkal, baltával is bántalmazták egymást. Öt vádlottnak kell felelnie a törvény előtt.

Az életveszélyes testi sértés kísérlete miatt tartott keddi folytatólagos tárgyaláson a bíróság tanúkat hallgatott ki. Amit a tanúvallomásuk alapján is tisztáznia kellene a bíróságnak ugyan nem bonyolult történet, de rokoni hovatartozástól függően sokféleképpen felidézhető. Az is nehezíti az eljárást, hogy számos tanú ez alkalommal sem jelent meg a tárgyaláson. Őket a törvényszék áprilisra újra idézi.

A 2015. márciusában Pétervásárán játszódott cselekmény egyébként minden túlzás nélkül vadnyugati időket idéz. A terheltek az egymással haragban lévő két család egyikéből, a fiatalkorú L. M. elsőrendű vádlott rokonságából kerültek ki. Abból a családból, amelyiknek egyik tagja, a büntetőper másodrendű terheltje – szóváltás és egy arculcsapást követően – ruhájánál fogva berántotta a sértettet saját udvarukba. Ott aztán elkezdődött a haddelhadd. Ebben részt vett még a „berántós ember” felesége, vagyis a negyedrendű vádlott, a fiatalkorú fiuk, aki az elsőrendű terhelt, illetve az asszony testvére és az ő harmadik testvérüknek a fia is.

HIRDETÉS HIRDETÉS

O. P. sértettnek nem sok esélye volt. Az udvarban a másodrendű vádlottal dulakodtak, a földre estek, és eközben az asszony egy karóval püfölte a sértettet. Mindezen túl O. P.-t az elsőrendű terhelt ököllel ütötte meg, majd a földön meg is rugdosta. A bántalmazás során a feleség az udvaron felkapott egy, körülbelül 30 centiméteres nyélhosszúságú fejszét, és azt a sértett felé lendítette, ám az kiesett a kezéből. A férje felvette az eszközt, és annak fokával fejen ütötte O-t, aki elájult.

A verekedés közben erősítés is érkezett a vádlottak udvarára, a harmadrendű terhelt személyében, aki a már éppen magához térő embert karóval fejen, majd pedig lábon ütötte. A bántalmazás során a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A vádhatóság szerint „fennállt ugyanakkor a reális lehetősége súlyosabb, akár közvetlen életveszélyt okozó sérülés keletkezésének is, mely csak a véletlennek köszönhetően maradt el”.

Volt ennek a március 10-i balhénak egy másik sértettje is, O. A., aki azonnal a verekedők után ment az udvarra hogy O. P-nek segítsen. A földön például ráfeküdt, hogy így védje őt. A negyedrendű vádlott a karóval ezért megütötte őt is. A harmadrendű rendű terhelt pedig látva, hogy többen a sértettek segítségére sietnek, kiugrott a kapu elé, és többeket egy karóval és ököllel megütött. Az ötödrendű terhelt is karóval támadt a földön fekvő egyik sértettre. A fejsze pedig ismét az asszony kezébe került, aki azzal kiszaladt az utcára, és O. R. fejére irányozva ütött, de a sértett feltette a kezét, így a szekerce csak a tenyerét sértette meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS