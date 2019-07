Rács mögött a gyerekeket kiraboló tizenhét éves hevesi fiú

A fiatal gyanúsított – azután, hogy mindkét szülője börtönbe került – csavargó életmódot folytatott.

Egy tizenhét esztendős fiatalember letartóztatását rendelte el kedden délután meghozott határozatában a bíróság, amely azt is kimondta, hogy az Egri Járási Ügyészség által indítványozott kényszerintézkedést a tinédzsernek javítóintézetben kell végrehajtania. A döntésről dr. Konkoly Thege László, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta a Heolt.

A kommunikációs szakember azt is közölte, hogy a fiatalkorúval szemben többrendbeli rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a ­Hevesi Rendőrkapitányság. Az iratokból ugyanakkor az is kitűnik, hogy a tizenéves fiú ellen már korábban is indult büntetőeljárás, akkor kifosztás bűntette okán.

Az eddig feltárt adatok szerint az ifjú gyanúsított – azután, hogy mindkét szülője börtönbe került – csavargó életmódot folytatott. Megszökött a nevelőanyjától, majd pedig a testvére üresen álló házába költözött be. Ebben az ingatlanban bukkantak rá a rendőrök a rablásokat követően.

A nyomozás kiderítette, hogy a fiatal idén június elején a dél-hevesi városban rárontott egy kiskorúra, akit megfenyegetett, s a rémült sértettől 380 forintot vett el. Az előző hónap végén az utcán megint csak egy gyermeket ijesztett meg azzal, hogy leszúrja, ha nem ad neki pénzt. Július 2-án délután az egyik buszmegállóban akciózott: közölte a nála fiatalabb áldozatával, hogy megveri, ha nem teljesíti a kérést. Végül csupán 40 forintot zsákmányolt.

A bíróság szerint fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított elrejtőzik, s megakadályozza a vele szembeni eljárás folytatását. A terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a halmazatra figyelemmel – kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés.

