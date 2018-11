Rendőrőrs költözne a Durándába

Akár már jövő nyáron működhetne egy rendőrőrs a „durándai” városrészben.

– Évek óta a közbiztonság javításáért dolgozom – kezdte Kévés Tamás jobbikos, hozzátéve –, mivel a körzetemhez tartozó városrészben köztudottan a legmagasabb a bűnözés, hiszen a lopások, betörések, drogfogyasztás és az illegális szemétlerakás is mindennapos jelenség.

A képviselő rámutatott: az állandó rendőri jelenlét nemcsak visszatartó erő lenne, hanem az intézkedések hatékonyságát is növelné.

– Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultam, aki támogatta a rendőrőrs felállítására vonatkozó törekvéseinket, valamint az ott szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak napszakonkénti két nyomozóval történő megerősítését is. Most a képviselő testületen sok múlik, hiszen politikai hovatartozás nélkül mindenkinek érdeke lenne támogatni ezt a lehetőséget, ugyanis az ígéret szerint, míg a technikai felszerelést és az állományt a rendőrség adná, addig az irodai helyiséget a városnak kellene biztosítania – tette hozzá.

