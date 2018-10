Több lett a közúti baleset, így váltanak

Megszokták már a közlekedők, hogy a rendőrség előre bejelenti a várható ellenőrzéseit, akcióit, közöttük azt, hogy hol mérnek sebességet. Ez utóbbit a Heol.hu portálunkon mi magunk is rendszeresen közzétettük. Az „aranykornak” azonban most vége. Hogy miért, arra a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője adott választ.

Egri olvasónkat, Barta Lászlót különösebben nem zavarja, ha nem tud arról, hol és milyen ellenőrzést hajt végre a rendőrség. Okát is adta, hogy miért: amióta megszerezte a jogosítványát – történt ez bő húsz esztendeje –, mindig ügyelt arra, hogy a ­közlekedési szabályokat betartsa. Talán egyszer, ha szabálysértés miatt megbüntették. Egy várakozni tilos táblát „nézett be”.

– Soha nem értettem meg, hogy miért figyelmeztetik egyesek villogással a szemből jövőket a traffipaxra. Mintha csak a szabályokat a rendőrök kedvéért kellene betartani. Pedig nem. A notórius gyorshajtók máskor, más helyen azokat is veszélyeztethetik, akik éppen sebességméréskor rájuk fényszóróznak „segítségként” – mondta Barta úr.

A Heol kérdésére T. Tamás a maga huszonöt évével természetesnek mondta, hogy a sportos, jó kocsival, amilyen ­neki is van, megmutatja az ember, hogy mire képes a verda és ­mire a sofőrje.

– Elég sok kalapos öregúr poroszkál a városban a négysávoson negyvennel. Nem akarok mögöttük kullogni – mondta a villanyszerelő fiatalember, aki azt is elárulta, hogy kapott már közigazgatási bírságot gyorshajtásért. Az egri Mátyás király úti fix készülékről feledkezett meg, 74 kilométer óránkénti sebességgel mérték be.

A Heves Megyei Rendőr-­főkapitányság sajtószóvivője, ­Soltész Bálint kérdésünkre azt mondta, hogy az utóbbi időben jelentősen csökkent a közlekedők jogkövetési hajlandósága. Sajnálatos, hogy a baleseti számok a változatlan rendőrségi gyakorlat és ellenőrzési intenzitás ellenére nőttek. Azt jelenti mindez, hogy az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem bírnak általános visszatartó erővel. Egyes közlekedők csak addig tartják be a szabályokat, amíg úgy érzik, hogy a hatóság látóterében vannak.

A szóvivő szerint a rendőri intézkedési kultúra nem szakadhat el a valóságtól. A közlekedési helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése érdekében a jogszabályok biztosította keretek között szükségessé vált az ellenőrzési módszerek, eszközök bővítése.

– Jogszabály, vagy más közjogi szervezetszabályozó eszköz nem írja elő, hogy az ellenőrzéshez használt készüléket a közlekedők számára jól láthatóan kell elhelyezni. Ebből az is következik, hogy azok akár rejtve is működtethetők. Az ellenőrzéseknek ez a módja nemzetközileg elfogadott, Európa számos országában alkalmazzák is – mondta Soltész Bálint.

Az elhatározott változásokról tájékoztató megyei ­szóvivő megemlítette egyebek között a média szerepét is az ügyben. A sajtó ugyanis a rendőrség szerint sokat segíthet a közúti közlekedésben való jogkövető magatartásra buzdítással.

Figyelnek a legvédtelenebbekre

A változásokról Soltész Bálint elmondta, az elkövetkező időszakban a rendőrség közlekedésrendészeti akciókkal és kampányokkal lép fel a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen és az olyan jogsértések feltárásáért, amelyeknek a közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában kiemelt szerepe van. Ilyen például a sebességtúllépés, az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés. Figyelmet szentelnek a gyorsforgalmi utakon a leállósáv használatára vonatkozó szabályok megtartására, s a passzív biztonsági eszközök használatát is fokozottan ellenőrzik. Prioritást élvez a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak és a motorkerékpárosoknak a védelme.

A szóvivő hangsúlyozta, az ellenőrzések célja nem a bírságbevételek növelése, hanem a negatív folyamatok megfékezése, a közlekedésbiztonsági helyzet ­javítása.

– Mindannyiunk érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg vagy veszítsék életüket – mondta.