Vandálok pusztítottak a lőrinci könyvtárparkban

Csütörtökre virradóra vandálok megrongálták a városközpontban lévő kegyeleti park, valamint a hétvégén megrendezendő Városnapoknak is helyt adó könyvtárpark utcabútorait és kandelábereit.

Víg Zoltán polgármester elmondta: az elkövetők az összes lámpabúrát leszerelték és összetörték, egy oszlopot pedig ki is döntöttek. A padokat kiforgatták a helyükből, a támlákat összetörték, az elemeket szétszórták. A kár az elsődleges becslések szerint elérheti a másfél millió forintot – közölte a városvezető.

Az önkormányzat feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen közvagyon megrongálása és jelentős anyagi károkozás miatt. Az azonosítást megkönnyítheti, hogy a térfigyelő rendszer kamerái rögzítették a történteket, s állítólag jó minőségű felvételek is rendelkezésre állnak a tettesekről. Utóbbiak kézre kerítése a rendőrség feladata lesz. Víg Zoltán szerint az eset rendkívül kínos azért is, mert hamarosan külföldi delegációk érkeznek a helyszínre, ezért néhány óra alatt a lehetőségekhez mérten pótolni kell a tönkretett berendezéseket, továbbá azért is elkeserítő, mert ez már nem az első, hasonló méretű pusztítás a környéken. Pár éve egy faszobrot is felgyújtottak a kegyeleti parkban.

Portálunk úgy értesült, hogy fiatal, sőt, gyermekkorú elkövetők is lehetnek a tettesek között. A polgármester szeretné, ha – mint fogalmazott – példás büntetéssel elejét lehetne venni a hasonló cselekményeknek.