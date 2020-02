29 esethez vonultak a Heves megyei tűzoltók a szél miatt (fotókkal)

Volt, ahol a szél gyökerestől kifordította a fát, ezáltal akadályozta, veszélyeztette is a forgalmat.

Huszonkilenc esetben avatkoztak be Heves megye tűzoltó egységei a viharos szél okozta esetekben kedden – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint írják: jellemzően terjedelmes fákról faágak szakadtak le, de volt ahol a szél gyökerestől kifordította a fát, ezáltal akadályozta, esetleg veszélyeztette is a forgalmat, megyeszerte. Több helyen is előfordult, hogy a kidőlt fák légvezetéket szakítottak le, házak, valamint épületek tetőszerkezetét bontotta meg az akár viharos erősségű szél, Hatvanban egy parkoló autóra dőlt egy fa. Megyénk minden hivatásos és önkormányzati tűzoltó egysége egész nap folyamatosan azon dolgozott, hogy a kidőlt fákat, leszakadt faágakat motoros láncfűrésszel, ágvágókkal és kézszerszámokkal eltávolítsák az utakról, járdákról.

Kékestetőn és a Bükkben is tombolt Ciara. Hét elején érte el Heves megyét a téli vihar. Emiatt csakúgy mint hétfőn kedden is első fokú figyelmeztetés volt érvényben szűkebb hazánk területén, zivatarok és erős széllökések miatt. Kékestetőn csaknem orkán erejű széllökést, 117,7 kilométer/órát mért az Országos Meteorológiai Szolgálat automatája, amely magasabb érték, mint az 1984-ben Nagykanizsán rögzített 115,2 kilométer/órás rekord. A nagy erejű szél következtében kedden egy fa is kidőlt Kékestetőn, a déli sípálya 250 méteres szakaszánál.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem csillapodik a szél Heves megyében, szerdára is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szerdán többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakul, az Északi-középhegységben hózápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé erős, az ország északi felének egy részén viharos lökések kísérik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmeneti viharos széllökések. A hőmérséklet délután 6 és 11 Celsius-fok között alakul. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.