33 település, 164 jármű, 2 szó – megható videóval üzent a Volánbusz

Országszerte 33 településen összesen 164 járművel biztattak mindenkit kitartásra és összetartásra a Volánbusz Zrt. munkatársai.

A világjárvány miatt minden országban, így Magyarországon is egyre többen csatlakoznak ahhoz az akcióhoz, ami a veszélyhelyzet, és az emiatt elrendelt korlátozások idején is próbálja kitartásra, türelemre és összefogásra buzdítani az embereket.

Sportolók, magáncégek, közintézmények próbálják tartani az erőt mindenkiben, közemberek biztatják az egészségügyi és rendészeti dolgozókat.

Szerdán a Volánbusz munkatársai is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az országban összesen 140 autóbusszal és 24 műszaki járművel 33 hazai városban, köztük Egerben is felvonultak, mert ahogyan a Facebook-oldalukon is írják: „Hiszünk abban, hogy az együttműködés a kulcs a járvány legyőzéséhez. Tudjuk, hogy együtt sikerülni fog!”