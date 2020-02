A Fidesz-frakció Mirkóczkit hibáztatja

Sajtótájékoztatón fejezte ki megdöbbenését pénteken délután Oroján Sándor, a megyeszékhelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője és Orosz Lászlóné képviselő amiatt, hogy a polgármester hanyagsága miatt igen jelentős, általuk nem ismert összegű pályázati forrást kell a városnak visszafizetnie.

A képviselő asszony úgy fogalmazott: pénteken reggel szembesültek azzal, hogy Mirkóczki Ádám hibájából Egernek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Kifejtette, hogy konkrétan a déli iparterület 300 millió forintos fejlesztéséről van szó, ami három forrásból valósulna meg: TOP-os, belügyminisztériumi pénzből, illetve a Modern Városok Program adja a fejlesztés elemeit, szigorú határidőkkel. A korábbi önkormányzat jelentős munkahelyteremtést célzott meg, az infrastruktúra kiépítése egyik eszköze ennek. Folyamatosan tartották a kapcsolatot, egyeztettek a munkaadókkal, s most a városvezető súlyos hanyagsága ezt a projektet veszélybe sodorta és pénzt vesz el az egriektől.

Közleményben reagált a Fidesz-KDNP közösségi oldalán a sajtótájékoztatót megelőzően közzétett észrevételekre Mirkóczki Ádám polgármester. E szerint belső eljárást indítanak azon munkatársak ellen, akiknek a mulasztása miatt a déli iparterületet érintő fejlesztés támogatói okiratának módosítását csak a határidőn túl tudták kezdeményezni.

„A Fidesz 300 milliós riogatásával szemben a tény az, hogy a pályázatból eddig eredményesen felhasznált 170 millió forint határidőn belüli elszámolása folyamatban van. Szomorú Egerre nézve, hogy velem ellentétben, Nyitrai Zsolt és az érintett kollégák tudatában voltak minden lényeges információnak, azokat mégsem közölték határidő előtt, hanem kivárták az elutasító miniszteri döntést. Ha már a nekem címzett levelet is előbb kapja meg Nyitrai Zsolt, mint én magam, jó lenne, ha annak tartalmát nem a lakosság riogatására és félrevezetésére használná… Megnyugtatom Eger lakosságát, hogy ezt a problémát is ugyanúgy meg fogjuk oldani, ahogy az elmúlt négy hónap nehézségeit is sikeresen kezeltük.”

A reagálás egészét ordas kamuzásnak, több elemét hazugságnak nevezte a délutáni sajtótájékoztatón Oroján Sándor. Idézett abból a levélből, amelyet Gulyás Gergely miniszter szerdán postázott Nyitrainak és Mirkóczkinak, akinek ezt szintén meg kellett már kapnia: „… kérelmét a tevékenység végrehajtási idején túl nyújtotta be… Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét megszegte.” A frakcióvezető szerint a történtekért kizárólag a polgármester felel, aki önmagának is ellentmondva hazudik a közleményében.

– Egy január 8-án kelt városházi levél bizonyítja, hogy erről az ügyről ők előbb tudtak – mondta Oroján, aki szerint, amikor a polgármester egy másik projektben Nyitrai Zsolt segítségét kérte, a képviselő mindenben segítette.