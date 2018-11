A mátrafüredi strandon létesíttetnének parkolókat a helyiek

Főként a parkolási problémákra keresték a választ a legutóbbi mátrafüredi lakossági fórumon. A helyiek a volt strand területén javasoltak egy ideiglenes várakozóhelyet.

– A temető kerítése és a ravatalozó felújítása mellett új térkő burkolattal is szépült a terület és a sírkerttel szemközti parkolót is rendbe tettük – kezdte a már befejezett fejlesztések sorát a mátrafüredi részönkormányzat vezetője a minap tartott lakossági fórumon. Faragó Tamás előbb az elmúlt időszak eredményeiről számolt be, majd a településen megvalósult és a jövőben tervezett beruházásokról is beszélt.

– A helyi kápolna felújításához az önkormányzat több millió forinttal járult hozzá és a park talán legfontosabb része­, a játszótér is új eszközzel bővült. A régi kültéri padokat egymillió 350 ezer forintból állíttattuk helyre, de újabbakat is kihelyeztünk, most már huszonhat van településszerte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kitért arra is, hogy a sokak által kedvelt játszótérre a jövőben egy baba-mama hintát szeretnének felszerelni és a nemrégiben telepített fitneszparkot is folyamatosan karbantartják. Közölte, hogy a kiépített kamerarendszer további bővítését is tervezik. A fórumon számos útfelújításról is szó esett, de a vezető megemlítette a közvilágítás bővítését is, amelyre csaknem egymillió forintot szántak és számos apró, de szavai szerint igen fontos feladatot is elvégeztek az idei, tizenkétmillió forintos részönkormányzati büdzséből. Kiderült, a jövőbeli legnagyobb fejlesztés – amely hitel segítségével, 40 millió forintból valósul meg – az Üdülősor utca rendbetétele lesz.

– De mi lesz a parkolással Mátrafüreden? – tette fel a kérdést egy helyi lakos, amely témához aztán többen is hozzászóltak. Faragó Tamás közös ötletelésre hívta a jelenlévőket és több megoldást is javasoltak a lakók. Egyikük szerint üdvös lenne, ha a kisvasút és a 24-es főút közötti füves részen alakítanának ki egy zöld parkolót, amelyet leginkább nagy rendezvények alkalmával használhatnának az autósok. Ez a számítások szerint mintegy ötven kocsi parkolását biztosítaná. Volt, aki az egykori strand területére, egy zúzott köves parkolóra terelné a településre érkezőket. Ezt a lehetőséget többen is támogatták.

Szóba került, hogy több vállalkozó is szeretne önkormányzati területhez jutni a településen.

– A közösségi területet eladni úgy, hogy nem tudni mit kezd vele a vállalkozó, bűn – hangzott el a fórumon.

Kiderült: a részönkormányzat álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy a tulajdonban lévő területek eladása hosszú távon nem éri meg, mert a bérleti konstrukcióval jobban jár a helyhatóság. Többen kiemelték: egy-egy eladott terület hasznosításába már nem tudnak beleszólni, így elképzelhető, hogy több kárt okoznának az utókornak, mint amekkora hasznot hajtanának ma az eladással.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS