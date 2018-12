A megyei pályázatok hatvan százaléka nyert

Ha minden projekt megvalósulna, háromszázmilliárd forinttal gyarapodna a megye.

A közepesen aktív pályázók közé tartozik Heves megye ebben az európai uniós költségvetési ciklusban, derül ki a pályázatokat összesítő információs rendszer adataiból. A megyei vállalkozások, önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek eddig összesen 2458 pályázatot nyúj­tottak be, ami a megyék között a tizenegyedik helyezésre elég. A pályázók szűk egymilliárd forint híján 400 milliárd forintnyi fejlesztési elképzelést tártak a bírálók elé, ami szintén a tizenegyedik legtöbb.

A különböző irányító hatóságok, minisztériumok csak a pályázatok közel hatvan százalékát támogatták, ez alapján 1450 pályázatot nyilvánítot­tak (ez a megyék között a 13. helyezést jelenti) nyertesnek az eddig eltelt időszakban, ezek értéke 291,6 milliárd forintot tesz ki, ami vi­szont átlag felettinek számít, csak ­nyolc megyében nyertek el ennél több pénzt. Az információs rendszer szerint 1310 esetben kötöttek szerződést (269 milliárd forintról), 1153 nyertes projektnél pedig már kifizetés is történt, összesen 238 milliárd forint. Ebben szerepe van annak is, hogy az elmúlt években számos pályázat megvalósult, de annak is, hogy több előleget fizettek. Az Unió által a különböző operatív programoknál tapasztalt szabálytalanságok vizsgálata miatt visszatartott pénzeket is meghitelezte az állam.

A legnépszerűbb operatív program a gazdaságfejlesztést szolgáló GINOP, az elérhető pénzek megmozgatták a vállalkozások fantáziáját. A megyében beadott pályázatok ­több mint fele, 56 százaléka ebből szeretett volna forrást nyerni. A GINOP 1383 benyújtott pályázata majdnem 103 milliárd forintnyi támogatást igényelt, ezek közül 742 nyert eddig, az igényelt összeg kevesebb mint felét, 47,755 milliárd forintot. az irányító hatóság 645 szerződést kötött meg 40,65 milliárd forintról. Valamivel több mint félezer pályázó már pénzhez is jutott, eddig 27,92 milliárd forintot fizettek ki számukra. Idén bő háromszáz pályázatot bíráltak el.

A legnagyobb huszonöt (minimum félmilliárd forint) támogatást elnyert projekt között innovációs és kutatási programok is találhatók, de a legnagyobb, másfél milliárdos pályázat például az egri várról szól. A koráb­biakhoz képest kevesebb alkalommal de továbbra is van, aki ugyan itteni beruházásra pályázik, de nem itt valósítja meg.

Nyitott lehetőségek A pályázati rendszer szerint régiónkban jelenleg 83 pályázati kiírás van nyitva, ezek közül tizenöt GINOP-os. Ezek között van innovációs, gyakornoki, megújuló energiás, valamint vállalkozóvá válási pályázat is, s van, amely visszatérítendő támogatást nyújt. Több kiírással exportképes termékeket, szolgáltatásokat, informatikai és infokommunikációs fejlesztéseket támogatnak.

Népszerű volt a különböző oktatási, szociális célokat szolgáló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program is, amelyhez félezer igénylés érkezett, illetve az önkormányzatok számára kiírt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, amelyre 400 pályázatot nyújtottak be a falvak és a városok. A maradék pályázatok közlekedésfej­lesztési, halászati, közszolgáltatási, környezetvédelmi és energetikai célokat szolgáltak, ezek közül utóbbiak száma volt még jelentős, meg­haladta a százat. Általánosságban elmondható, hogy általában kevéssel több mint a benyújtott pályázatok fele nyert, kivételt képez ez alól a közszolgáltatási, ahol néhány darab híján mindegyik nyert és a TOP, amelyen a pályázatok háromnegyede kapott támogatást. Igaz, ez esetben előre egyeztettek a benyúj­tókkal, mely elképzeléseik esélyesek a támogatásra.

Egri túlsúly mutatkozik a sikeres gazdasági támogatásoknál Jelentős különbségek vannak az egyes kistérségek GINOP-os pályázatainál. Az egri térségben 292 pályázat – ebből 234 egri – nyert összesen 19,472 milliárd forintot, változatos témákban. A gyöngyösi körzet cégei 150 pályázattal 10,234 milliárd forintot nyertek, míg a hatvani és környékbeli vállalkozások 93 sikeres pályázata 7,384 milliárd forint támogatást kapott. Heves és a környező települések 67 esetben nyertek, összesen 4,784 milliárd forintot. Bár kisebb térség, de jól szerepelt Pétervására vidéke, ahol 58 pályázat 3,862 milliárd forinthoz jut. Bélapátfalvának és a kistérségnek 905 millió forintot osztottak, amely 32 pályázat között oszlik meg. A megyében népszerűek voltak a gyakornoki, valamint a termelő beruházásokat támogató pályázati kiírások.

