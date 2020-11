A türelem elfogyott, megoldás még nincs a lőrinci Gyár utca tehermentesítésére

Sem a lakosság, sem a szomszédos Zagyvaszántó részéről nem fogadta egyöntetű lelkesedés azt az elképzelést, hogy zsákutcát „csinálnának” a Gyár utcából.

A kisváros vezetése keresi a módját, miként lehetne tehermentesíteni a selypi városrészben lévő Gyár utcát a nagy forgalom alól.

Mint nemrég megírtuk, a 23 portából álló közterületen csak egy keskeny aszfaltcsík áll rendelkezésre, s ezt nemcsak az ott élők használják, hanem a településrésszel összeépült Zagyvaszántóra autózók, illetve az onnan érkezők is. Ez főként azért gond, mert a közelben építőanyagokat felhasználó vállalkozás működik, amelynek Selyp irányába nincs felhajtója a 21-es főútra, így a Gyár utca marad a legpraktikusabb alternatív útvonal.

Az érintett lakosság türelme elfogyott, mielőbb szeretnének kedvező megoldást. Egy internetes, nem reprezentatív közvélemény-kutatás szerint sokan támogatnák az útszakasz egyirányúsítását vagy a fizikai akadállyal történő „zsákutcásítást” is. Ugyanakkor olyan hangokat is hallani, hogy a leginkább kerülőútra kárhoztatottak közül többen szót emeltek az egyik vagy másik javaslat ellen.

Fekete László zagyvaszántói polgármester sincs elragadtatva az ötlettől. Mint elmondta, hasznosabb lenne, ha a lőrinci önkormányzat a végleges döntés előtt egyeztetne velük, mivel az összes javaslat érinti az ő települését is. Egyrészt azért, mert ők is most tervezik a községük közlekedési koncepciójának a felülvizsgálatát, s jó volna, ha ez a selypi lehetőségekhez is illeszkedne, másrészt a két helység lakói mindkét irányban használják – például a szolgáltatások igénybevételekor – a Gyár utcát, ezért nem célszerű változtatni az évtizedek alatt kialakult gyakorlaton.

Szerinte az lehetne a legjobb megoldás, ha felvennék a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, hogy segítsen forrást találni a járófelület kiszélesítéséhez, így biztosítva lennének a feltételek a kétirányú forgalomhoz. Amikor a 21-es főutat négysávossá alakították, a tervekben még szerepelt egy azzal párhuzamos szervizút megépítése, de ez elmaradt.