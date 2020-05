A veszélyhelyzet sem tántorította el a párokat Hatvanban

Május közepéig többen mondták ki a boldogító igent, mint tavaly ugyaneddig az időszakig.

A koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos szigorítások sem vették el a házasulandó párok kedvét a településen, ahol május közepéig többen mondták ki a boldogító igent, mint tavaly ugyaneddig az időszakig.

A városban március közepe óta legfeljebb tizenkét fős esküvőket lehetett tartani, s be kellett tartani a szigorú higiéniai előírásokat is. A tapasztalatok szerint mindez azonban a házasodni vágyó párokat egyáltalán nem bizonytalanította el, így nem kellett időpontokat törölni, maximum későbbi dátumokon gondolkodtak a párok – olvasható az önkormányzat hírportálján, amely megszólaltatta Szonda Katalin anyakönyvvezetőt is.

Utóbbi elmondta: eddig 43 esküvőt tartottak meg a városban, ami több mint tavaly az év ezen időszakában. Az időpontfoglalások folyamatosak, a párok inkább kevesebb násznéppel, de megtartják a szertartásokat – közölte.

Hozzátette, hogy egyre népszerűbbek a kültéri esküvők, így arra számítanak, hogy a nemrég engedélyezett nagyobb létszámú lakodalmak biztosan sűrűsödni fognak a közeljövőben. A kormány legutóbb ugyanis úgy határozott, hogy a párok június elsejétől vidéken már megtarthatják a kétszáz résztvevő alatti esküvőket és lagzikat is.