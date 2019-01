A virsli, ami a macskának se kell: így vizsgázott megyénk a nagy ellenőrzéseken

Vannak még bőven fekete foltok a kereskedelemben. Ez volt a sommás véleménye olvasónknak, Szabó Lászlónak a karácsonyi nagyüzemről. Kijelentését a középkorú férfi saját történetével támasztotta alá. A fenyőfa megvásárlását, mint jó ideje már mindig, ezúttal is az utolsó pillanatokra hagyta. Szerinte lehet alkudni az utolsó napokban, s bizony szép fa azért még ilyenkor is van. Ő egy 13 ezer forintos árcédulával ellátott, nagyon formás Normann-fenyőhöz jutott hozzá hatezerért.

Eset, amikor mindenki jól jár, kivéve az államot

– Számlát, blokkot nem kaptam, pénztárgép a közelben se volt. Gondolom, az árus úgy látta, így jól jár ő is, hiszen, ha a nyakán marad a fenyő, mehet a kukába. Én pedig hozzájutottam egy pompás karácsonyfához – mondta Szabó úr.

Kérdésünkre a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya egyebek között arról tájékoztatott, hogy fenyőfaárusokat, piacosokat is ellenőriztek szűkebb pátriánkban.

A múlt év végi ünnepi időszakban a fogyasztóvédők jártak üzletekben, szolgáltatóknál és utcai árusoknál is folytattak ellenőrzéseket. Kiemelt volt az egri piac, ahol a Heves Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakemberein túl adóhatósági, munkaügyi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrök is ellenőriztek.

Szúrópróbaszerűen vizsgálódtak üzletekben

– Fogyasztóvédelmi szakembereink az ünnepeket megelőző időszakban több mint ötven alkalommal tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést. Összesen 46 üzletet, szolgáltatót vizsgáltunk, s mindössze két esetben tártunk fel jogsértést. Az egységárak feltüntetésével volt probléma. Kis- és középvállalkozásokat vontak eljárás alá – közölte a Heollal a hatóság.

Nem kerülte el a fogyasztóvédelem figyelmét a szilveszter sem. Az év utolsó napja előtt kétszer ellenőriztek maszkokat, trombitákat áruló alkalmi utcai kereskedőket. Ám jogsértést nem állapítottak meg. A társhatóságokkal közösen is ellenőrzéseket végzett a fogyasztóvédelem. Ezekben az akciókban a fogyasztóvédőkön túl munkaügyi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrök, az adóhatóság szakemberei is részt vettek. Két alkalommal vizsgálódtak az egri Katona téri piacon, négy esetben közterületen fenyőfát árusító egyéni vállalkozóknál, cégeknél ellenőriztek.

Fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést nem tapasztaltak. Az árakat, a költségeket is megfelelően tüntették fel – közölte lapunkkal a fogyasztóvédelmi osztály.

A fogyasztókért rászállt a hatóság a virsliárusításra

A helyszíni ellenőrzéseken túl országos vizsgálat keretében ellenőrizték szilveszter előtt a virsliket, laborvizsgálattal egybekötve, hogy az óév búcsúztatásakor és az új év köszöntésekor megfelelő termékek kerüljenek az ünnepi asztalokra. Erről a Heves megyét is érintő vizsgálatról a sajtó is beszámolt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján.

Nem megfelelőnek értékelt áruk

Jakab Éva egri olvasónknak sajátos módszere van a virslik minőségének megállapítására. Amikor számára ismeretlen márkát lát a boltban, vásárol belőle, és elsőként a két macskájával kóstoltatja meg. – Tökéletes virslitesztelők a cicusok, mert vannak annyira finnyásak, hogy ami rossz minőségű, ahhoz nem nyúlnak. Az így kiválasztott terméket természetesen soha többet nem veszem meg – mondta. Így járt például legutóbb a Hercsi Bécsi virslivel. A házi kedvencek hozzáértését igazolni látszik, hogy a megnevezett portékát az ITM akkreditált Élelmiszer- és Vegyipari Laboratóriuma is nem megfelelőnek minősítette. Szilveszter előtt húszfajta virslit vizsgáltak be, s háromról állapították meg, hogy baj van velük. Az említett Hercsi Bécsin kívül fennakadt a rostán a PIKOK füstölt, a LANDHOF Frankfurti sertésvirsli is.