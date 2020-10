A zaránki idősek otthonában is megjelent a koronavírus, ketten elhunytak

A polgármester tájékoztatása szerint már a második tesztelés is megtörtént, melynek eredménye alapján nyolc újabb fertőzött ellátott van az intézményben.

Zaránkon, a helyi idősek otthonában is megjelent a koronavírus. A polgármester tájékoztatása szerint már a második tesztelés is megtörtént, melynek eredménye alapján nyolc újabb fertőzött ellátott van az intézményben. Urbán László arról is szólt, hogy az első teszt eredményével együtt – a gondozottak esetében – tizennyolc koronavírusos személy van. A faluvezető hozzátette, hogy az első tesztelés eredményeit követően egy idős személyt szállítottak a miskolci kórházba. Ő azóta elhunyt. Egy további személy – aki a második teszt nyomán produkált pozitív eredményt – szintén meghalt.

A polgármester hangsúlyozta, az ellátottak közül jelenleg senki nem produkál súlyos tüneteket, kórházi ellátásra nem szorulnak.

– Természetesen az igazoltan fertőzötteket elkülönítettük a többiektől – mondta Urbán László.

A dolgozók közül hat koronavírussal fertőzött van. Szavai szerint a dolgozók többsége tünetmentes, egy személy tapasztal enyhébb panaszokat. Aláhúzta, a kialakult helyzet komoly terhet ró az önkormányzati fenntartású intézményre, dolgozói létszámuk is jelentősen lecsökkent. Mint fogalmazott, segítséget – sem anyagi, sem humánerőforrás szempontjából – egyelőre nem kaptak, a napokban várják új ápolók érkezését.

– Hétvégén már én és a jegyző asszony is dolgoztunk az idősek otthonában – mondta. Hozzátette, további anyagi megterhelést jelent az önkormányzatnak a védekezéshez szükséges feltételek megteremtése. Jelenleg arra várnak, hogy a karanténban lévő dolgozókat is újra teszteljék, s azok munkába állhassanak.

Kiemelte, a faluban – az említetteken kívül – továbbra sem tudnak más aktív fertőzöttről.