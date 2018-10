Ablakot nyitnak a kultúrára: avagy így köthetőek a görögök Egerhez

Jogász, aki a szívén viseli nemzetiségét: az Egri Görög Önkormányzat képviselője, egyúttal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának jogi elnökhelyettese. Nem mellesleg hagyományőrző táncos. Dr. Miliosz Nikolettel az Egri Görög Önkormányzat 20. születésnapja alkalmából beszélgettünk.

– Hogyan köthetőek a görögök Egerhez?

– Tudni kell, hogy nemcsak Egerben, de egész Magyarországon is két görög diaszpóráról, vagy bevándorlási hullámról beszélhetünk. Először a XVI–XVIII. század közt telepedtek meg hazánkban görög kereskedők, ők Egerben a mai Rác templom környékén alkottak kolóniát. Ennek emlékét őrzi a templom és a Görög utca. Később a második világháború után a polgárháború elől menekülve érkeztek görögök főként Budapestre, de Egerbe is.

– Megbecsülhető ma a lélekszámuk?

– Nem igazán. Az újfajta nemzetiségi választási forma eredményeképp létezik ugyan névjegyzék, de azon csak a tizennyolcadik évüket betöltött lakosok szerepelnek, és a kisebb településeken elszórtan is élnek görög nemzetiséghez tartozók. A létszámot amiatt is nehéz volna felmérni, hogy a cserélődés még mindig folyamatos: most is érkeznek és költöznek el görög családok.

– Mennyire erős a helyi görögök nemzeti öntudata?

– Ha magamból indulok ki, számomra nagyon fontos mindkét kultúra, amelyikhez tartozom. Családonként változó azonban, ki mennyire látja fontosnak a kultúra ápolását, továbbadását – hallgatnak-e görög népzenét, megtanítják-e gyerekeiknek a nyelvet. Általános tendenciaként elmondható, a magyarországi görögök ragaszkodnak a gyökereikhez. Ez nagy öröm számunkra, de a görög kultúrát rajtuk kívül is próbáljuk közvetíteni mindenkinek.

– Az önkormányzat megalakulása óta eltelt húsz évben milyen megmozdulásokra került sor?

– Kezdetben a görögök két legfontosabb nemzeti ünnepére, március 25-ére és október 28-ára helyeztük a hangsúlyt. Előbbi az 1821-es forradalom és szabadságharc napja, utóbbi a legendás „nem”-é, mely az 1940-es eseményekhez köthető. Ünnepeltünk már görög módra újévet, szerveztünk farsangot, húsvétot, őszi népszokásokhoz kapcsolódó programokat, decemberben minden évben megtartjuk a szeretet ünnepét. Voltak már irodalmi és gasztronómiai estjeink, Görögországot bemutató előadásaink és nagyon sok hagyományőrző táncházunk. Külön büszkék vagyunk a Kalimera Eger! című blogunkra – a magyarországi görög önkormányzatok közt egyedül mi blogolunk. Folyamatosan igyekszünk érdekességeket, szórakoztató, informatív bejegyzéseket közzétenni, a törekvéseink látható sikernek örvendenek.

– Végeztek olyan munkát is a nemzetiség érdekében, ami nem a nyilvánosság előtt zajlik?

– Érdekképviselettel is foglalkozunk. Tanácsokat adunk a letelepedéssel, nyelvtanulással, anyakönyvezéssel összefüggő kérdésekben, de ami talán a legfontosabb, segítünk megismerni a nemzetiséghez tartozóknak a törvények biztosította jogaikat, lehetőségeiket. Húszéves működésünk során nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk a városvezetés és az egri polgárok részéről egyaránt. Köszönettel tartozunk, hogy ennyien fordulnak hozzánk, szeretik, művelik a kultúránkat.

– Péntek este nyilvános születésnapi partit rendeztek. Mire számíthat a betérő?

– Fergeteges hangulatra, igazi görög kulturális élményekre. Hagyományos fogásokat felvonultató büfé, táncház várja az érdeklődőket, a talpalávalót az ország egyik legjobb görög zenekara szolgáltatja. Célunk egy kötetlen, jó hangulatú este lebonyolítása, s a kultúránk megismertetése, népszerűsítése. Vagy ahogy mondani szoktuk: ablakot nyitni Görögországra.