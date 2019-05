Aggódva figyelik az akácvirágzást Hevesben is a méhészek

Bár év elején a méhcsaládok kellőképpen megerősödtek a nektárgyűjtési időszakra, a kedvezőtlen időjárás miatt kevés lett a repceméz, és az akácszezon is döcögősen indul. Megkérdeztük, mire számítanak a megye méhészei – ők még bizakodnak.

A híradások szerint idén alig lesz akácméz. Ez talán túlzás, de tény, hogy a hűvös, esős idő nem kedvezett a nektárt gyűjtő méheknek.

– Év elején töretlen volt a fejlődés a méhcsaládoknál, már február végén is sokszor volt megfelelő időjárás, hogy repülhessenek a méhek. Emiatt, ahol nem voltak egészségügyi problémák a családoknál, ott készen álltak a repcében a gyűjtésre. Sajnos azonban az időjárás rosszra fordult, s ez nem segítette a nektárgyűjtést. Az esős, szeles és kifejezetten hűvös napok miatt kevés lett a repceméz. Ennél is nagyobb probléma, hogy az akácvirágzás első tíz napjában ugyanez a tendencia folytatódott, a hidegrekord is megdőlt – mondta el lapunknak Bíró Péter. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) megyei szaktanácsadója hozzátette, a hosszúra nyúló hideg, esős időszak, amikor a méhek nem tudják elhagyni a kaptárt, ráadásul megnöveli a nozéma – fertőző méhbetegség – esélyét, ami akár súlyos károkat, terméskiesést is okozhat a méhészeknek.

Bíró Péter elmondta, csak a virágzás után lehet megbecsülni azt, hogy mennyi akácméz lesz idén. Ha napos, száraz napok következnek, minimum húszfokos hőmérséklettel, akkor tudnak még idén akácmézet termelni. A megye méhészeire jellemző a méhcsaládok vándoroltatása, a kaptárokat nektárgyűjtéshez kedvezőbb területre viszik, így a később nyíló akácosok virágzását is kihasználják.

Hasonlókról számolt be Tóth Benedek, az OMME Füzesabony és Környéke Helyi Szervezetének elnöke is. Szavai szerint az év jól indult, de a kedvezőtlenre fordult időjárás miatt kevesebb repceméz lehet idén, bár 10–12 kilogrammot talán így is ki tudnak pörgetni családonként. Az akácra csak a napokban tudnak igazán kirepülni a méhek, ha javul az idő, még lehet elég akácméz.

Még vizsgálják a méhpusztulás okát

A tavalyi tömeges méhpusztulás komoly kárt okozott országszerte a méhészeknek, szerencsére idén eddig nem volt hasonlóra példa, elsősorban a betegségek okozhattak eddig problémát a méhcsaládoknak, például az említett nozéma. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén folytatja a tavalyi tömeges méhpusztulás vizsgálatát, ami a Heves megyei méhészek körülbelül negyedét érintette. A hivatal év vége óta folyamatosan gyűjti az adatokat a problémában érintett méhészektől, valamint a közelükben lévő növénytermesztő gazdáktól, de azokat a méhészeket is megkérdezik, akiket nem sújtott méhpusztulás. Az eddigi információk szerint azt gyanítják, hogy a méhekre nem veszélyes vegyszerek keveredése lehetett pusztító hatással az állatokra, ám biztosat csak a beérkezett adatok ­elemzése után mondanak. A Nébih az érintett méhészektől és gazdálkodóktól június 10-ig várja az adatokat, erről a hivatal honlapján, a portal.nebih.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.

