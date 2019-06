Ahol nem jut nyáron elég étel az asztalra, kérhetnek segítséget

A szünidő a legtöbb családban a felhőtlen együttlétről, a megérdemelt nyaralásról szól, ám akadnak olyanok, akik nem ilyen szerencsések. Sokaknál fejtörést okoz a vakáció, mert nem tudják, jut-e elég étel az asztalra a szüneten lévő fiataloknak is. Körbekérdeztünk, hol mennyien igényelnek szünidei gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk az iskolai szünetekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 18 év alatti fiatalok egyszeri, melegétkeztetéséről. Az érintett családoknak kérelmet kell benyújtaniuk az önkormányzathoz, hogy gyermekeik számára biztosított legyen az ingyenes étkezés. Hazánkban mintegy kétszázezer fiatal jogosult erre a támogatási formára.

A megyeszékhelyen az utóbbi három évben jellemzően a jogosultak mintegy fele vette igénybe a szünidei étkezést. Az önkormányzat tájékoztatása szerint főként a vakáció alatt szokták ezt többen kérni, az évközi szünetekben kevesebben igénylik ezt az ellátási formát. Hozzátették, idén a városban negyvenöt munkanapon, június 17-től augusztus 16-ig részesülhetnek nyári étkeztetésben a rászorultak, amelyre az igényeket folyamatosan lehet benyújtani. Ezt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság három telephelyén lehet megtenni, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Belvárosi Csoportjánál, a Pacsirta utca 10., a Felsővárosi Csoportnál, a Kallómalom utca 88. szám alatt, valamint a Szalai Közösségi Házban. Az étkeztetést elvitellel biztosítják, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Semmelweis Ignác Bölcsődéjéből, valamint várhatóan egy felnémeti osztóponton is át lehet majd venni az ebédet. Ezt a gyermek szülője, törvényes képviselője, vagy meghatalmazással egy megbízott teheti meg.

A pár száz lakosú Szarvaskőben évente maroknyi gyermeknek jár nyári étkeztetés, amelyet a településen kiszállítással biztosítanak – mondta el lapunknak Szabóné Balla Marianna. A polgármester hozzátette, tavaly négy gyermeknek biztosítottak ilyen módon ebédet, ám az egyik érintett család azóta elköltözött, idén már csak két gyermek jogosult rá a településen, nekik is házhoz viszik majd az ételt.

Tiszanánán mintegy százötven iskolás gyermek számára igényeltek eddig a nyárra étkezést, ezenfelül még a jogosult három év alatti gyermekeknek, illetve az óvodai szünet idején az ovisoknak is biztosítják ezt az ellátási formát – mondta el lapunknak Orbánné Fülepi Ágnes. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszanánai Csoportjának vezetője hozzátette, csak néhány jogosultnak nem igényelték az ebédet, jellemzően olyan családokban, ahol csak egy gyerek van. Mint mondta, a legtöbb esetben a szülők szokták elvinni az ennivalót, mert ha marad belőle, a család többi tagja elfogyasztja. De arra is lehetőség van, hogy a Csillagpontban – a helyi közösségi központban – ebédeljenek a gyermekek, ahol felügyeletet biztosítanak, és utána különféle foglalkozásokon is részt vehetnek.