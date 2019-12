Az egri börtönben sem maradtak mise nélkül

A hagyományokhoz híven ebben az esztendőben is dr. Ternyák Csaba egri érsek tartott a minap karácsonyi szentmisét az egri börtönben, ahol számos büntetését töltő hallgatta meg a főpásztor ünnepélyes prédikációját.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A női és a férfi fogvatartottak is részt vehettek az eseményen, mellettük a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állománya is lehetőséget kapott a szentmise meghallgatására, melyen jelen voltak még az intézet és a helyi hatóságok vezetői is. Az érsek a beszédében a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet, melynek részeként elhangzottak a következők is:

– A karácsony egyik legfontosabb üzenete, hogy mindenkiben megvan a lehetőség a változásra. Isten segít minket abban, hogy jó úton járjunk, hogy el ne bukjunk – olvashatóak dr. Ternyák Csaba szavai a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet honlapján.

A fogvatartottak misére történő lelki felkészítését Aklan Béla evangélikus lelkész végezte.