Az egri művészeknek hiányzik a közönségük, újra színpadra állnának

A művészvilágot is megrengette a járvány, jó ideje nem találkozhattak szeretett közönségükkel. Megkérdeztük néhányukat, hogyan viselik a kényszerpihenőt.

A járvány okozta helyzet a Csillagszeműek Egri Tagozatának mindennapjait is átformálta – jelentette ki a Heol érdeklődésére Panyik Henriette, a tagozat vezetője.

– A próbáink szünetelnek, a kapcsolati hálónk életben tartására most az online felületeket használjuk – fogalmazott. – A tagozat közösségi oldalán videóüzenetekkel, szakmai anyagok megosztásával, a zárt csoportjainkban pedig Skype segítségével hetente próbáljuk tartani egymással a kapcsolatot, illetve nyújtunk szolgáltatást a családoknak. Hiányzunk egymásnak a gyerekekkel, és hisszük, hogy eddig is megfelelő értéken kezeltük a táncos életünket, pillanatainkat. S ha majd ez a veszélyhelyzet elmúlik, még inkább együttműködve folytatjuk a tevékenységünket.

Mindenki csalódott volt két előadás után

Misurák Tünde, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésznője is nehezen viseli a kényszerpihenőt, s mint elmondta, most megváltoztak számukra a feladatok.

– Egészen furcsa volt a helyzet, hiszen a színház bezárása egy intenzív főpróbahét után ért bennünket. Két előadást játszottunk le a Páratlan páros című darabból a premieren kívül, s mindenki rettenetesen csalódott volt – tette hozzá. – Éppen kezdtük volna a produkciót a nézőkkel alakítgatni, amikor jött ez a váratlan helyzet.

Szavai szerint az első két hétben felmérte, mik a legfontosabb teendők, hiszen a lánya sem járhat óvodába, továbbá megnézte, milyen előkészületeket igényel az otthonmaradás, majd – megfogalmazása szerint – elérte őt is a kiüresedettség érzése. – Ezzel azóta is kisebb-nagyobb hullámokban küzdünk – mondta.

Arról is beszélt a színművésznő, hogy igyekszik figyelni magára és a családjára, egészségesen étkezik s folyamatosan mozog. A közönséggel is próbálják tartani a kapcsolatot, a színház művészei a közösségi oldalon kis videókban üzennek.

– Fontos nekünk az, hogy a nézők lássanak minket, így a kapcsolat is megmarad, hiszen nélkülük nincsen színház. Támogatom ezt, de emellett hiszek abban, hogy a teátrum egy olyan specifikus hely, ami jelen idejű, s ezt semmi más nem pótolja – hangsúlyozta.

Az alkotás sem úgy megy most, mint máskor

Az Egerből induló Kerekes Band egy remix albummal lepte meg a rajongókat. – Alkalmazkodva a jelen helyzethez, elkészítettünk Forteba barátunkkal egy lounge remix kislemezt a korábban megjelent számainkból. Nyugodjunk le, maradjunk otthon! Vagyis Calmdowner – Stay ‘Sofa King’ Home. Ezt üzenjük mi is. Bár elsőre furcsa lehet, hogy egy világzenei együttes lounge remix albumot készít, de a Kerekes Band mindig azoknak szólt, akik nyitottak az újra és a kísérletezésre – olvasható a közleményükben.

Megkérdeztük, hogy bírják a kialakult helyzetet. – Nehezen – nyilatkozta Fehér Viktor, a zenekar sajtósa. – A téli időszak amúgy is egy pihenős időszak, ilyenkor már mind alig várjuk, hogy ismét koncertezhessünk. Épp a napokban indulnánk egy háromállomásos külföldi turnéra: Kijevbe, Tbiliszibe és Bakuba. Nagyon sok munka volt a hangversenyek leszervezésében, összeegyeztetésében, aztán egyik napról a másikra hirtelen minden összeomlott. Idén huszonöt éves a zenekar, amit novemberben ünneplünk majd. Bízunk benne, hogy azt a koncertet már meg tudjuk tartani.

Kifejtette azt is, hogy a Kerekes Band tagjai nem igazán tudnak új albumon dolgozni, és az alkotás sem megy olyan gördülékenyen. – Ezért is jött ki az új remix album, hiszen szerettünk volna adni valamit a rajongóinknak – fűzte hozzá. – Forteba barátunk készített egy nagyon kellemes lounge-lemezt a korábbi számainkból, ami segítheti a kiszakadást néhány percre ebből az egészből, ami most van. Úgy érezzük, hogy egy kicsit le kell lassulnunk. Nemcsak nekünk, mindenkinek. Le kell dőlni a kanapéra, olvasni, zenét hallgatni, lazítani és átértékelni az emberi kapcsolatainkat. Mindezt azért, hogy amikor lemegy ez az egész, újra tudjunk örülni az olyan egyszerű dolgoknak is, mint hogy szabadon elmehetünk egy koncertre.

A kapcsolatot a kedvelőikkel Facebookon tartják, s a YouTube-csatornán, ahol karantén napok című videókkal szórakoztatják a publikumot.

Molnár Dániel: polgári munka és koncertek

Az abasári tehetséges fiatalember, aki szerepelt a Sztárban sztár leszek elnevezésű tehetségkutató műsorban, majd jelentkezett a Dal 2020 című programba is, most is igyekszik aktív maradni, persze, az óvintézkedések betartása mellett. Molnár Dániel lapunk kérdésére elmondta, természetesen most szükség van arra is, hogy polgári munkát vállaljon, jelenleg egy építkezésen dolgozik.

– Nem túl régóta vagyok közismert, de rengeteg tervem van amellett, hogy dolgozom, s remélem, ezek meg is valósulnak. Főként olyasmiben gondolkozom most, amivel másokon is tudok segíteni, így elkezdtem jótékonysági koncerteket szervezni – részletezte az énekes, aki közölte azt is, hogy pénteken Gyöngyösön lesz három helyszínen ilyen, egyenként harmincperces fellépése. A múlt héten már adott egy karanténkoncertet az Abasári Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak. A járványügyi óvintézkedéseket betartva, az intézmény udvarán állva adta elő dalait, a közönség pedig az erkélyen hallgathatta végig a műsort.

– Kitalálta, így szeretne kedveskedni az otthon lakóinak, akik már hat hete el vannak zárva a külvilágról, és a munkatársaknak is, hiszen ez egy nehéz időszak nekik. Igazán jól sikerült, mindannyiukat megörvendeztette – mondta el lapunk kérdésére Kazsu Attila polgármester.