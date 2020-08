Az egri művésznő úgy érezte, mintha gyomorba vágták volna a rongálók

Az elmúlt években megemelkedett a köztereken ­történő rongálások száma Egerben. Három évvel korábban a Szépasszony-völgyben található Bacchus-szobrot többször törték össze, szombaton pedig a hat éve felavatott Evlija Cselebi-szobor rongálódott meg. A ­darabokra tört műalkotás készítőjével, Rostás Bea Pirossal beszélgettünk a szoborról, illetve az egri szobrok veszélyeztetett helyzetéről.

Rostás Beáta Piros neve nem ismeretlen Egerben. Itt született, és férjével Egerben él. Pécsett diplomázott szobrászként, de az egri lány, többre, nagy méretű köztéri szobrokra vágyott. Törökországban, Ankarában doktori fokozatot szerzett. Számos országban faragott, majd visszatért a gyökereihez, azonban nem egymagában érkezett. Magával hozta művész férjét, Andreja Jovicot, akivel ma már nemcsak Egerben élnek és alkotnak, de az A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhelyben korhatár nélkül tanítanak szobrászatot és festészetet.

A művésznőnek több mint huszonkét országban találjuk meg félszáznál több monumentális alkotását, talán Magyarországon van a legkevesebb munkája, így azok számára nagy jelentőséggel bírnak. A napokban azonban lesújtó hírrel keresték meg: Evlija Cselebi világutazóról készült szobra darabokra törve hever a Török–Magyar Barátság terén. Arról kérdeztük, milyen érzés volt látni a romokat:

– Mintha gyomorba vágtak volna. Ilyenkor a sokktól keménnyé válok, mint a kő, majd tehetetlenségemben nevetek. A trauma mindig utána jön, a zárt falak között. Mire a térre értem, már helyszíneltek a nyomozók, a szomszédos házból hívták a rendőrséget, amiért nagyon hálás vagyok. A vendégek hallottak és láttak dorbézoló fiatalokat, valószínűleg az esti buli áldozata lett a szobrom. A Senator-házból szóltak, hogy az eset hajnal 4 és 6 óra között történhetett – kezdte a szobrászművész.

Elmondása szerint szerencsére volt biztonsági kamera, így elég jó minőségű felvételek alapján a tetteseket be tudják azonosítani.

– Úgy tudom, nem szándékos volt a rongálás, egyszerűen nekitámaszkodtak, és nem bírta a tömör talapzatra rögzített körülbelül hatvan centiméter magas kerámiaszobor – avatott be minket a részletekbe a művésznő, aki az összetört szoborról fotókat is közölt közösségi oldalán.

Beszámolójában arra is kitért, hogy a szobor kis méretű, külső térre alkalmas Creaton kerámiából készült 2014-ben, amikor a Török–Magyar Baráti Társaságtól az azóta sajnos elhunyt M. Soós Tamás – Osman Milehi – orientalista és élettársa megnyitották a török mintára készült a Pasa Sátrat, kiegészítve az alkotással, ami a vár, illetve a város tulajdonában áll a szobrászművész tudomása szerint, így közös ajándékuk volt Eger közterére a török–magyar barátság lenyomataként.

Arról is beszámolt portálunknak, hogy a szobor kit ábrázolt és miért volt fontos:

– Az alkotás Evlija Cselebi világutazót ábrázolta, útleírásainak köszönhetően megismerhetjük a XVII. századi közállapotokat. Nem harcos, nem politikus, hanem egy fontos író – mondta.

Hozzátette, hogy tudomása szerint a világban csak pár helyen állítottak neki emléket, így inkább a szimbolikus jelentősége volt nagyobb. A Törökországgal kialakított, mára már baráti viszony, és számos gazdasági együttműködés alapján jó példának tartja. Szerencsére, a szoborrongálás nem politikai vagy fanatikus szándékkal történt. Ezt fontos leszögezni.

A szobrászművész azt is megemlítette, hogy Törökországban is híre ment az esetnek és őket is érzékenyen érintette, mivel mindkét ország törekszik a jó viszony fenntartására. A nagykövetséget is megnyugtatta, hogy nem volt szándékos a rombolás, hanem kamaszok okozhatták a véletlen balesetet. Eger önkormányzata és a török fél is törekszik a szobor újraállítására.

– Szeptember elején, ha lesz már műtermem, rögtön hozzálátok az alkotáshoz. Szeretnénk, hogy időállóbb anyagból, bronzból készüljön a szobor – zárta a beszélgetést Rostás Bea Piros.