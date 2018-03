Az összefogás gyümölcse: egy éve hungarikum az Egri Bikavér – Videókkal

Egy éve nívós, szűk körbe került be az Egri Bikavér, hungarikummá vált. Ezt ünnepelték meg szerdán méltóképpen a megyeszékhelyen, borral, tortával, s fergeteges hangulattal. Ám a nemes nedű története ezzel még közel sem ért véget, folyamatosan tenni kell azért, hogy az oly sokak által kedvelt bor még sokáig érdemes legyen a megtisztelő címre.

A program délután 15 óra 52 perckor díszlövéssel kezdődött, majd az egri vitézek felvonulásával folytatódott.

Az egyre globalizálódó világban óriási küzdelem kell ahhoz, hogy egy termék kitűnjön a többi közül, nincs ez másként a borok esetében sem. Éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy az Egri Bikavér egy éve hungarikummá válhatott, mert ezzel egy szűk, nívós körbe került be, aminek köszönhetően kétség sem férhet ahhoz, hogy egy kiemelt minőségű és értékű termékről van szó – így köszöntötte az ünnepségen megjelenteket Pál Sándor. Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke aláhúzta, fontos azért tenni, hogy az Egri Bikavér a jövőben is kedvelt és népszerű legyen, hogy a nemes nedű még sokáig öregbíthesse hírnevét.

Habis László, Eger polgármestere elárulta, számos szép emléke kötődik az egy éve hungarikummá nyilvánított nedűhöz, ezért külön óriási öröm és nagy megtiszteltetés, hogy a hazai vörösborok közül elsőként az Egri Bikavér nyerte el a megtisztelő címet. Kiemelte, széles körű összefogásnak köszönhető az elismerés, amelyre azonban a jövőre nézve is nagy szükség lesz. A sikerben nem csak a termelőknek, hanem a jó ízlésű fogyasztóknak is óriási szerepe van, ezért továbbra is számít támogatásukra.

Az összefogás jelentősége a rendezvényen is bemutatkozott, az Eger környéki borászok által felajánlott legjobb Egri Bikavéreket kóstolhatták az érdeklődők, a Marján Cukrászda pedig egy különleges, Egri Bikavérrel készült tortát készített az eseményre. A színes programot este tűzijáték zárta.

Ünnepi tűzijáték a várban: