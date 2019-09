Ciklusról ciklusra terveznek és építenek Kerecsenden

Kerecsenden számos dolgot megvalósítottak az elmúlt években, azonban a község­vezetők tudják, hogy az ­igazi fellendüléshez jócskán akad még tennivaló. Ezen munkálkodnak az októberi választások után is.

A Sári László polgármester által vezetett, előző két önkormányzati ciklusban meghatározták azokat a célokat, amelyek mentén a község tovább fejlődhet. Az elmúlt öt évben ezekre alapozva folytatták a munkát. Benyújtott pályázataik többsége zöld utat kapott, így sikerült azokat a legfontosabb gondokat orvosolni, amelyre a lakosság régóta várt. Megépült a Demjéni úti járda, amelyre az egyre növekvő közúti forgalom miatt nagy szükség volt. E szakaszon biztonságosabbá vált a gyalogosközlekedés, és megújult a posta előtti terület is. A település több pontján – Gárdonyi út, Magyary Károly út, Móricz Zsigmond út, Dankó út, Váci Mihály út vége – részben megoldódott a csapadékvíz-elvezetés, megújult a ravatalozó épülete, rendezettebbé vált a temető, az idevezető utakat is rendbe tették. Eredményes pályázat révén megszépült az óvoda udvara, új kerítést kapott az intézmény, parkolók épültek a közelében.

Eszközfejlesztésre, új informatikai eszközök beszerzésére is jutott a forrásból. Tavaly év végén ugyancsak eredményes pályázatnak köszönhetően megkezdte működését a Biztos Kezdet Gyerekház, amelyben hátránnyal élő kisgyermekes családok találtak második otthonra. Itt hamarosan az épület is megújulhat egy második körös sikeres pályázat útján. Felújították a közösségi házat, amelynek műszaki átadása is megtörtént idén nyáron. Ősszel ünnepélyesen is felavathatják az épületet. Megépült a focipályán egy sportpark, sikerült egy többfunkciós kis traktort vásárolni, amely a közterületek karbantartásában jelent segítséget. Sikeresen folytatódott a Start közmunkaprogram, amelyen belül újabb fóliasátrat építhettek. Ezekben közel harminc helyi ember termeszt idényzöldségeket, gombát, amelyekhez a lakosság jutányos áron jut hozzá, s az intézményeket is ellátják friss alapanyagokkal.

A község vezetője azt mondja, nagy eredménynek tartja, hogy olyan egymásra épülő intézményháló alakult ki az elmúlt években, amely segíti a hátrányos helyzetű családok felzárkózását, beilleszkedését. A Biztos Kezdet Gyerekház, a minibölcsőde, a szépen felújított óvoda, a jól felszerelt iskola és a mellette segítő intézményként működő tanoda minden esélyt megad az itt nevelkedő gyermekeknek.

Annak is örül, hogy olyan cég – Axiál – telepedett le a községben, amely fantáziát lát a bővítésben is. A turizmust élénkíti a község határban megépült kalandpark, illetve a gokartpálya.

Természetesen akad még bőven tennivaló. A helyiek ­régi vágya, hogy korszerűbb ­orvosi rendelő épüljön. Az ehhez szükséges pénz egy része már az önkormányzat számláján van a Magyar Falu pályázati programnak köszönhetően. Ugyancsak elbírálás előtti szakaszban van a minibölcsődére, a szolgálati lakás felújítására, az óvoda tetőcseréjére benyújtott pályázatuk. Jó hír az itt élőknek, hogy hosszú évek után olyan belterületi út- és járdaszakaszok is megújulhatnak az elkövetkező ciklusban, amelyeket évek óta sürget a lakóközösség. A polgármesteri hivatal szigetelésére is szeretnének áldozni.