Digitális átállás: Kompolton már hétvégén megjelent az 5G ikon

Az elmúlt héten tartotta a Heves Megyei ­Kereskedelmi és Iparkamara fennállásának 25. évfordulóját is ünneplő gazdasági ­évindító konferenciáját. A tanácskozás témája a digitalizáció volt. Ennek apropóján annak jártunk utána, hogy Füzesabonyban és körzetében hol tartanak a digitális átállással.

Számos pályázat, közöttük a digitalizációt is elősegítő nyertese volt az elmúlt esztendőben is Aldebrő önkormányzata – tudtuk meg a település polgármesterétől. Wingendorf János a Heol kérdésére elmondta, hogy egy 2018-ban elnyert program megvalósításába most fogtak bele. Ez egyebek között számítástechnikai eszközök beszerzését is tartalmazza. A faluban az internethálózat korszerűsítése is folyik. Az egyik nagy szolgáltató a villanyoszlopokra már felszerelte a korszerű optikai hálózatát, és egy másik is bejelentkezett, kérve az önkormányzat hozzájárulását, amit a testület megszavazott.

– A város egész területén elérhető wifihálózat kiépítésére nyújtottunk be uniós pályázatot, amiben döntés még nem született. Reménykedve várjuk a pozitív elbírálást – mondta kérdésünkre Füzesabony polgármestere.

Nagy Csaba szerint egy-egy ilyen elbíráláson öt-hat települést hirdetnek ki nyertesnek, sok tehát a jelentkező. Szavai szerint számos más területen is tesznek és tettek azért, hogy ne maradjanak le a digitális fejlődésben. Egy uniós pályázatnak köszönhetően az elmúlt évben például hetven időskorúnak tudtak laptopot biztosítani, s a projekt részeként egy jól működő központot is létrehoztak, amelynek a munkatársai állandó kapcsolatban vannak a program részeseivel. A városi könyvtár is pályázott egy digitalizációt segítő programban, illetve az oktatás területén is kézzelfogható fejlesztések történnek.

Füzesabonyi olvasónk, Nagy János azt mondta a Heolnak, hogy örült, amikor nagynénje részese lett a laptopprogramnak. Elég gyakran találkozik az édesanyja nővérével, és segített is megismertetni vele a számítógépes alapokat tavaly, amikor átvette a készüléket. János szerint az internetes elérhetőségre nem lehet panasz a városban, s ha internet van, nem is kellenek hozzá „atom” gépek, hogy minden legyen.

Egerfarmoson az utóbbi időkben többször szerveztek tanfolyamot. A falu polgármestere szerint ki is merülhetett a „kapacitás”, hiszen a legutóbb meghirdetett tanfolyamra már nem is volt jelentkező. Petrik László azt mondta, hogy a három szomszédos község, Farmos, Mezőszemere és Mezőtárkány közül tavaly novemberre náluk épült ki először a széles sávú optikai hálózat.

– E téren eddig mi voltunk lemaradva, ám most a mi helyzetünk lett a legkedvezőbb, hiszen Szemerén és Tárkányban még csak most fogják felszerelni ezt a fejlettebb technológiát – mondta a faluvezető.

Kompolt polgármestere, Balázs Zoltán irigylésre méltó helyzetről adott tájékoztatást a Hírlap kérdésére. A több funkciót ellátó faluházban az elmúlt héten szombaton fejezték be a kiépítést, és már ki is tudták próbálni azt a korszerű wifihálózatot, ami tudja az 5G-s elérhetőséget.

– A szolgáltatás mindenki számára elérhető az intézményben, és saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy igen magas szintű technológiáról van szó. Személy szerint először láttam a telefonkészülékemen megjelenni az 5G-t jelző feliratot – mondta a faluvezető.

Kompolton már új szemlélet él

A település polgármestere, Balázs Zoltán szerint a vidéki embereknek is jár az, hogy komfortos helyen minőségi szolgáltatást kapjanak. Ezt a gondolatot és szemléletet igyekszik megvalósítani a faluban az önkormányzat, amikor sikeres pályázatai segítségével fejleszti a digitális technológiát az intézményeiben. Így például az önkormányzati hivatal és más intézményeik munkatársai is korszerű számítógépeken dolgozhatnak, hiszen a már meglévők mellé az elavult eszközök cseréjével újabbakat szereznek be. Az iskola 862 millió forintos fejlesztésének is természetes része lesz a korszerű technológia a digitális tábláktól a kivetítőkön át a számítógépekig. De elérik a még fiatalabb és az idősebb korosztályt is a digitális tudnivalók: az óvodában vannak eszközök, amivel bemutatják a kicsiknek az alapokat, míg a felnőtteknek megannyi ingyenes tanfolyamot szerveztek és szerveznek.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock