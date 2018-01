„Eger egy ékszerdoboz, amit egész Európának látni kell”

Elhangzott, győzelem esetén a város nemcsak hogy felkerülne Európa kulturális térképére, de a siker hatalmas lépést jelentene a térség felzárkóztatása szempontjából is, és további fejlesztések megvalósulását garantálná.

A programon Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott köszöntötte elsőként a megjelenteket, és úgy fogalmazott, kiváló döntés, hogy a megyeszékhely pályázik a megtisztelő címre, hiszen Eger egy olyan ékszerdoboz, amelyet egész Európának érdemes bemutatni. Aláhúzta, Eger egy értékeit megőrző, kulturálisan befogadó, ugyanakkor modern város, minden esélye megvan a cím elnyerésére.

Hatalmas fejlődést katalizálna a győzelem

Habis László, a megyeszékhely polgármestere a pályázat részleteit ismertette. Kiemelte, egy mindössze hatvanezer fős városnak igazi kihívás felkerülni Európa térképére, de ha sikerül, annak óriási hozadéka lehet, katalizálhatja a város további fejlődését, valamint a régió felzárkóztatását, emellett a siker lehetőséget biztosít az európai szintű párbeszédre is. Elmondta, elsődleges céljuk a fiatal korosztály megszólítása, hogy a későbbiekben igényes kultúrafogyasztóvá váljanak, ezt célozza a pályázat szlogenje is: „Kapcsolj a kultúrára”.

Összefogásra van szükség a sikerhez

Koltai Lajos, az egri pályázat művészeti igazgatója szintén a fiatalok megszólítását hangsúlyozta, aláhúzva, hogy a saját nyelvükön kell ezt tenni, amelyre kiválóan alkalmas a vizualitás. A szakember az összefogás jelentőségét is kiemelte, miszerint a pályázatot csak akkor nyerheti el a város, ha annak minden lakosa hozzátesz valamit.

Az egyetem is hozzátesz

A pályázat előkészítésében és megvalósításában is nagy szerepet vállalt az Eszterházy Károly Egyetem, többek között konferenciák, kulturális programok szervezésével.

– Maga az egyetem, mint helyszín is kiemelt szerepet kap a pályázatban, de számos programmal is segítenénk egy új, kultúrafogyasztó réteg kinevelését. Szeretnénk a fiatalokat jobban megismertetni a klasszikus zenével, a művészetekkel, amelyhez elsősorban élménypedagógiai módszereket alkalmaznánk. Emellett nemzetközi konferenciák, kiállítások szervezését is tervezzük, ezzel is gyarapítva Eger kulturális repertoárját – ismertette Csontó Lajos, az EKE Vizuális Művészeti Intézetének docense.

A térség is fejlődne

A sikeres pályázat nem csak Eger, hanem a térség számára is óriási jelentőséggel bírna, hiszen a környékbeli települések is lehetőséget kapnának értékeik, hagyományaik bemutatására. A pályázatban tizenegy település vesz részt együttműködő partnerként, ki-ki hozzáadva a maga tudását a „közös álomhoz”.

– Eger sikere a környék sikere is, nekünk is érdekünk a győzelem. Rengeteg olyan természeti értékünk, szokásunk van, amit mi magunk nem tudnánk európai szinten bemutatni, de a pályázat segítségével, közösen összefogva ez most megvalósulhat – fejtette ki Juhász Attila Simon, az egyik partnertelepülés, Felsőtárkány polgármestere.