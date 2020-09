Eger megtartaná meghatározó szerepét a turizmusban

A kormány tizenegy turisztikai térséget jelölt ki, amelyek négymilliárd forintos támogatást kapnak stratégiájuk kialakításához – jelentette be Könnyid ­László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese. Törőcsik Gáborral, az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan érintheti ez a térségünket.

Könnyid László elmondta, ezzel lezárult a térségek felülvizsgálata a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiával összhangban, és létrejött az a tizenegy turisztikai térség, amelyet a jövőben építeni kell. A vezérigazgató-helyettes szerint a turisztikai térségek kijelöléséről hétfőn megjelent kormányrendelet mérföldkő az ágazatban. Hozzátette, abban bíznak, hogy e térségek a hazai turizmus versenyképes területei lesznek. Köztük ott szerepel a Mátra–Bükk vonulata is Eger központtal.

– Eddig is meghatározó szerepet töltött be hazánk turizmusában Eger, ez reményeink szerint a jövőben is változatlan marad. Az említett tervtől elsősorban azt várjuk, hogy az eddig külön-külön építkező települések ezután közösen jelenhetnek meg az ország kínálatában, ezáltal sokkal hangsúlyosabb lehet a piaci pozíciónk, és javulhat az értékesíthetőségünk is. Árulkodó, hogy a magyarul Mátra–Bükk névre keresztelt turisztikai térség angolul Eger region elnevezéssel szerepel a kormányzati határozatban. Látható tehát, hogy a megyeszékhely központi szerepe ezután is megmarad – fogalmazott érdeklődésünkre Törőcsik ­Gábor.

Felmerül a kérdés, milyen előnyökkel járhat ez a döntés. – Belföldön az egyik, ha nem a legizgalmasabb régió a Mátra–Bükk. A Kékes, a miskolctapolcai Barlangfürdő és az egri vár rendkívül erős vonzerőnek számítanak. Ha ezekre a fő hívószavakra nem külön épülnek kampányok, hanem együttesen, az egész régiót népszerűsítve, akkor ismertebbé válhatnak a kisebb attrakciók is. Jelentősen nőhet a vendégéjszakák száma, és csökkenhet a szezonalitás. Nem titkolt reményünk, hogy a jövőben olyan volumenű turisztikai fejlesztések érkezhetnek a térségbe, melyek megvalósítása önerőből elképzelhetetlen lenne a helyi önkormányzatok és a kisebb szolgáltatók számára – részletezte.

Az ügyvezető szerint jelentős irányváltásra nem kell számítani, hiszen Eger turizmusa jelenleg is jól működik, és ugyanez mondható el a térség egészéről is. A folytatásban azt várják, hogy a fizetőképes keresletet generáló profilok tovább erősödhetnek, míg a gyengébb, kevésbé jövedelmező irányok gyengülhetnek.

– A turisztikai ügynökség négy évszakos desztinációként tekint a térségre, előtérbe helyezve az aktív lehetőségeket. Ez eddig is meghatározó vonzereje volt a térségnek, de a jövőben biztosan még nagyobb hangsúlyt fog kapni. Eger esetében a családbarát irány erősödése várható. Városunk eddig is szintén meghatározó belföldi desztinációja volt a szegmensnek, a jövőben még tudatosabban, még nagyobb odafigyeléssel várhatjuk a gyermekekkel érkező vendégeket – zárta gondolatait.

Milliárdokat fordítanak a térségekre

Könnyid László kifejtette, hogy a tizenegy turisztikai térség mindegyike olyan saját márkát dolgoz ki, amely segíti piaci pozíciójuk meghatározását és az idegenforgalmi értékesítés lehetőségét. Az MTÜ vezérigazgató-helyettese szerint a kiemelt régiók egymástól jól megkülönböztethetőek, így lehetőség lesz a versenyképes utazási csomagok kialakítására.

Kitért arra is, hogy az új régiós kijelölés alapot teremt a helyi és központi intézményrendszerek kiépítésére. Szólt arról is, hogy uniós forrás bevonásával négymilliárd forintot fordítanak jövő év ­végéig a térségekben a márka- és desztinációfejlesztési stratégia kialakítására.

A szakember a napokban tartott budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy mindehhez szükséges a helyi szereplők szemléletének átalakítása és a hálózatban gondolkodás erősítése.