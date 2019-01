Először megyénkben valósult meg az elektronikus akta

Ügyintézés elektronikusan, távmeghallgatás, új ügyfélközpont, pompás, megújult törvényház. Röviden ekképpen foglalható össze mindaz az újítás, ami 2018-ban egyaránt szolgálta a bírák, bírósági tisztviselők és az ügyfelek kényelmét az Egri Törvényszéken. Gazdag és sikeres esztendőre tekinthetett vissza a Heol kérésére dr. Nyiri Beáta elnök asszony.

– Forradalminak nevezte a technikai-modernizálási törekvéseket Heves megye bíróságain. Összegezze, kérem, melyek voltak ennek a főbb állomásai!

– Az Egri Törvényszék mindig élen járt az új technikai fejlesztések bevezetésében. Megyénkben valósult meg először az elektronikus akta, az, hogy nemcsak papíralapon áll rendelkezésre egy bírósági akta, hanem elektronikusan is. A felújítás során minden olyan modern technikát és alkalmazást sikerült megteremteni, amely a XXI. században rendelkezésünkre állhatott. Van az egri törvényház épületében napelem, szürke vizet használunk a mosdók öblítésére. A bírák munkakörülményei jelentősen javultak. Nálunk létesült először a távmeghallgatási rendszer egyszerre három tárgyalóteremben is, ami az ügyfelek kényelmét szolgálja. Lehetővé teszi, hogy úgy hallgassunk meg feleket vagy tanúkat, hogy fizikálisan egy másik bíróságon tartózkodnak, nem kell Egerbe utazniuk. Bíráink az otthonukból számítógépen bármelyik iratot el tudják érni, fel tudnak készülni a tárgyalásokra. Bizony kevés a nyolcórás munkaidő, nagyon sokat dolgozunk otthon is. Így viszont a bíróknak nem kell az iratokat magukkal cipelni. Magam egy munkacsoport vezetője vagyok, amelynek a feladata az, hogy ne csak a bírák érhessék el az iratokat távolról, hanem az ügyfeleknek se kelljen a bíróságra bejönniük az irataikat tanulmányozni, hanem az otthonukból a nap 24 órájában és a világ bármely pontjáról elérhetik a saját dokumentumukat és az ország összes iratát, persze, csak azt, amelybe iratbetekintési joguk van. Ehhez csupán egy rövid regisztráció szükséges.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– A törvényszéknek otthont adó egri törvényház felújítása leginkább egy elnök életművének meghatározó, sőt, döntő része. Mivel járt ez a megújítási időszak a vezetőnek és a kollégáinak? Különösen annak ismeretében, hogy zavartalanul kellett végezni a napi munkát.

– Valóban, a törvényszék felújítása elnökségem egyik legnehezebb, de egyik legszebb feladata is volt. Annak időszakában gondoskodni kellett a törvényszék elhelyezéséről, másrészről hetente többször is a helyszínen figyelemmel kellett kísérni, hogy miként haladnak a munkák, minden rendben van-e. Különösen a végén kellett arra nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy minden összhangban legyen, visszanyerje a törvényház a régi pompáját. Megérte a sok-sok fáradságot, mert az Egri Törvényszék ma az ország legszebb bírósága. Az ideiglenes elhelyezésre szolgáló laktanyát rövid idő alatt megszokták a munkatársaim, meg is szerették. Nagyon nagy segítséget nyújtottak abban, hogy a mindennapi munkát folyamatosan végezni tudjuk. A bíróság dolgozóinak közös tevékenysége, egysége és akarata kellett ahhoz, hogy az ügyfelek szinte semmit ne vegyenek észre a változásokból.

– Eltelt az átalakított épület átadása óta közel háromnegyed év. Hogyan sikerült a munkatársaknak, a bíráknak, a tisztviselőknek belakniuk a helyet, mennyire tette könnyebbé a munkájukat az új hely?

– A megújult épület átadása óta még nem telt el egy év. Sokan féltek attól, nehéz lesz megszokni az új környezetet, a költözködés hogyan megy végbe, de az is zökkenőmentesen sikerült. Bátran állíthatom, hogy a bírói és a tisztviselői kar országos viszonylatban is ugyanolyan kiemelkedő, mint amilyen a törvényszék épülete. A megszépült régi helyünket hamar belaktuk, könnyebb, élvezetesebb dolgozni ilyen környezetben.

– Miként fogadták az állampolgárok, az ügyfelek, hogy impozáns házban intézhetik az ügyeiket? Kaphatunk-e ízelítőt a visszajelzéseikből?

– Örömmel fogadták az impozáns épületet. Természetesen ez a tekintélyt parancsoló, elegáns épület az ügyfeleknek a viselkedését is befolyásolja. Másként viselkedik mindenki egy elegáns igazságügyi palotában, mint egy romos hivatalban. Negatív visszajelzést nem kaptunk még. Az Egri Törvényszéken először valósult meg az országban Ügyfélközpont, amely minden új centrum mintája lesz. Az ügyintézők beszámolója szerint a megújult, elegáns, kényelmes környezetben, ahol várakozás közben jogi ismeretekre is szert tehetnek, sokkal türelmesebbek, kiegyensúlyozottabbak az ügyfelek. Szinte nincs köztük, aki mérgesen menne be az ügyfélfogadó térbe, nem mosolyogva. Ez megkönnyíti az ott dolgozók munkáját, de fontos abból a szempontból is, hogy az ügyfelek is elégedettebben távoznak.

– A korszerűsítési folyamat fontos része volt az ügykezelés digitalizálása. Mi volt ebben a szerepe megyénk szakembereinek? Mennyire segíti mindez az ügyintézés gyorsítását?

– Az ügykezelés digitalizálása nagyon fontos ­központi feladat. A papíralapú iratokról az elektronikusakra áttérni nemcsak technikai feladat, hanem érzékenyíteni is kell a dolgozókat, hiszen általában minden újat elsőre visszautasítanak. Visszaemlékszem rá, hogy amikor a cégeljárás elektronizálása megtörtént, akkor a cégbírói kar nagyon tiltakozott ellene. Nem telt el pár hónap, és mindenki megszokta, megszerette. Először mindent kinyomtattak a bírák, később rájöttek, mennyire felesleges, megszokták, elfogadták. A digitalizálás terén mindig élen jártunk. Feltehetőleg emiatt kerülhettem abba a helyzetbe, hogy országosan vezethetek egy munkacsoportot, amelynek feladata az elektronikus akta létrehozása országos szinten, illetve az ügykezelési szabályainak az előkészítése. Ha minden igaz, lehet, hogy 2020-tól megszűnik a papíralapú akta.

– A már említett forradalmi átalakulás közepette hogyan haladt a napi munka a megye bíróságain? Mennyire elégedettek vele a polgárok?

– A mindennapi tevékenység jól halad. Olyan soha nem lesz – miután a bíróság vitás ügyeket intéz –, hogy mindenki elégedett legyen az ítélettel. A minőségi munkánkat nézve és országos összehasonlításban a törvényszékünk az élvonalban szerepel az időszerűségben is. De a legkiemelkedőbb eredményeket szakmai téren vívtuk ki, hiszen országosan a legeslegjobbak között vagyunk a helybenhagyások számában, tehát a másodfokú határozatok tükrében. Ez azt jelenti, hogy a bíráink rendkívül felkészültek, az országos átlagnál magasabb szintű ítélkezés folyik az Egri Törvényszéken és a járásbíróságokon.

– Szerepel-e a terveik között a területi bíróságokon a körülmények jobbítása? Ha igen, hol, s mikorra várható e téren lépés?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a járásbíróságaink – talán a Hevesi Járásbíróság kivételével – jó állapotúak. Az állagmegóvás, a munkakörülmények javítása azonban még mindig fontos feladat. Az OBH elnöke által meghirdetett Jablonszky pályázatokon rendszeresen indul a törvényszékünk. Ezek célja a bírósági munkakörnyezet javítása, épületfelújítási munkák elvégzése. Eddig mindig sikerrel pályáztunk és jelentős fejlesztéseket tudtunk végezni az Egri, Gyöngyösi és Füzesabonyi Járásbíróságon. A megye minden bírósága kiváló munkakörülményeket biztosít az ott dolgozóknak, és természetesen az ügyfeleinknek is.

Feldolgozzák a bíróság történetét is

A még csak második napja elkezdődött 2019-es esztendőről az Egri Törvényszék ­elnöke, a megye bírósági szervezetének az első számú ­irányítója úgy gondolja, hogy várhatóan kicsit nyugodtabb lesz, mint az ezt megelőző év volt. A polgári és a büntetőeljárási jogszabályok változása tavaly kétségkívül rendkívüli feladat elé állította az országos és a megyei bírói kart egyaránt. Ehhez társulva az elmúlt évben képzések hosszú során elsajátított tudás elmélyítése, az egységes joggyakorlat kialakítása különösképpen fontos feladat lesz a most következő időszakban. Ezen túlmenően szeretnék megőrizni az időszerűséget a tárgyalások tartásában, illetőleg azon még javítani is. Nagyon lényeges tennivaló még dr. Nyiri Beáta szerint 2019-ben a történelem és hagyományápolás körében a bíróság történetének feldolgozása 1945-ig szűkebb hazánkban. A felújítási munkálatok is rávilágítottak arra, hogy mennyire fontos a múlt ápolása, kutatása. Érdekes az ítélkezés változása is a XX. század elejétől a világháborúk végéig. Erről is sokat tudna mesélni az elnök asszony, de ez legyen egy külön történet…

HIRDETÉS HIRDETÉS