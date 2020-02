Elszaporodtak a rágcsálók? Mutatjuk, hogyan védekezzen ellenük!

Nem hívjuk őket, mégis ­kéretlenül is betolakodnak haszonkertjeinkbe­, otthonainkba. Vígan élnek, szaporodnak, nehéz megszabadulni tőlük. Mit tehetünk? Erre kerestünk választ.

A napokban hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy bár a mezei pocok túlszaporodása három-öt évente figyelhető meg, az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása ismét kedvezett a populáció növekedésének. A Nébih közleményében arra is figyelmeztet, fontos, hogy a védekezés előírásszerűen történjen, ellenkező esetben jelentős kárt okozhat a természeti környezetben, veszélyeztetheti hazánk ragadozómadár-állományát.

A gazdálkodók teendőiről, a védekezés lehetőségeiről, az idevágó jogi előírásokról a Nébih honlapján találhatnak részletes információt.

Több olvasónk is szóvá tette, hogy idén minden korábbinál nehezebb védekezni a rágcsálók ellen. Azokon a portákon, ahol haszonállatot – baromfit, sertést – tartanak, hiába helyezik ki a rágcsálóirtó készítményeket, azok csak ideig-óráig hatnak. Az otthonunkba, padlásunkra előszeretettel költöznek be a pelék is, ám mivel védett állatok, nehéz őket kitessé­kelni.

Nagy Szabolcstól, lapunk állandó kertészeti tanácsadójától kértünk tanácsot, mit tehetünk. Hangsúlyozta, mindenféle védekezést szakszerűen kell végezni. Mivel a kiskereskedelemben a szigorú szabályok miatt alig kaphatók nagyobb dózisú méregkészítmények, ezért ezeket a nagyobb gazdálkodók is csak szakhatósági engedéllyel, előírásszerűen használhatják. Magyarországon jelenleg az Arvalin rendelkezik állandó engedéllyel a mezei pocok elleni védekezésre. Ez a szer kisebb kiszerelésben a legtöbb gazdaboltban is kapható. Azt az állat járataiba kell helyezni, majd betaposni. Ilyenkor a cink-foszfid hatóanyag gázosodik, miközben kifejti mérgező hatását. Kizárólag szükséghelyzeti engedély alapján 2019. október 1-jétől 2020. január 28-ig használható fel a Pocok Tox klórfacinon hatóanyagú készítmény. Ennek alkalmazásáról, a szükséges óvintézkedésekről is a Nébih.hu oldalon tájékozódhatnak.

Nagy Szabolcs szerint általában elmondható, hogy a megfelelő – 25–30 centiméter – mélységű talajművelés is hatásosan rombolja a mezei pocok életterét. Ezzel jó esetben megsemmisíthető az állat talajban készített járatrendszere, fizikailag gyéríti az állományt és kiszorítja a kertből a kártevőt.

A téli hónapokban a kisebb rágcsálók, ragadozók súlyos károkat okozhatnak nemcsak a lakásban, hanem a garázsban is, ahol akár autónk vezetékeit is megrághatják. A nyest a legfortélyosabb ilyen szempontból.

Mivel a kéretlenül érkező rágcsálók betegségeket is terjeszthetnek, amelyek allergiás, asztmás tüneteket okozhatnak, indokolt mindent elkövetni, hogy távol tartsuk őket otthonunktól. Az egeret és a patkányt az ürülékük buktatja le. Az előbbi ürüléke apró, sötét rizsszemekre hasonlít, az utóbbié kissé szélesebb és hosszabb. Ha egy példány feltűnik, feltehetően több is van, mivel nagyon gyorsan szaporodnak. Nagy Szabolcs azt is elmondta, számos megoldás kering az interneten és ő is sok ötletről hallott már, amelyek ideig-óráig beváltak. Ilyen a kellemetlen szagok használata. A borsmentától, citromolajtól menekülnek, de többen emberi hajpamacsot, kutyaszőrt is bevetnek a riasztásra. Hatékonyak a bolti csapdák. Különböző hangot kibocsátó készülékeket is vehetünk, amik szintén megakadályozhatják például a nyest közeledését. Van, aki hangosan szóló kisrádiót helyez a padlástérbe.

Elszaporodtak a rágcsálók, nehéz, de szükséges védekezni ellenük Illusztráció: Shutterstock

Ha elcsíptük, fertőtlenítsünk!

Ha sikerült megszabadulni a lakásunkba költöző rágcsálóktól, mindenképp fertőtlenítsünk! Ezután folytathatjuk a feltérképezést és további megelőző tevékenységekkel elkerülhetjük az újabb rágcsálóinváziót. A legkisebb lyukakat tömjük be megbízható tömítőanyaggal, hiszen a réseken át is visszatérhetnek. Külön említést érdemel a pele elleni védekezés. Ha már beköltözött, s azonosítottuk, tartsuk észben, hogy bármilyen idegesítően randalírozik, védett állatról lévén szó ne pusztítsuk el! Aranyos, kis méretű állat, gyümölcsöt használunk csalinak, s igyekezzünk élve fogó csapdába terelni őkelmét. Ha sikerült befogni, olyan helyre költöztethetjük, ahol már nem okoz számunkra kárt.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock