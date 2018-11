Fókuszban a közbiztonság: polgármesterek és polgárőrök találkoztak Abasáron

Polgármesterek és polgárőrök országos találkozója volt a pénteki fórum Abasáron, ahová több mint kétszáz vendég érkezett az ország minden megyéjéből. Ez alkalommal a közbiztonság kérdése került fókuszba.

Az országos találkozó háziasszonya, dr. Lénártné Benei Anikó köszöntőjében ismertette a község múltját és értékeit, majd jó példaként kitért a két évtizede hatékonyan működő helyi polgárőrszervezet munkájára is. Abasár polgármestere emlékeztetett, négy évvel ezelőtt éppen itt írták alá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) megállapodási együttműködését, amelynek elsődleges célja a települések rendjének védelme.

Hazánk közbiztonságának a helyzetéről dr. Balogh János tartott tájékoztatót. Az országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott: Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott.

– Az elmúlt években csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, nincsenek fekete foltok az ország területén, tehát nem találhatunk olyan országrészeket, ahol a közbiztonság sokkal rosszabb lenne, mint másutt és jellemző az is, hogy a bűnüldözésben részt vevő szervezetek közt párbeszéd folyik – hangsúlyozta, hozzátéve – ilyen társhatóságok, a polgárőrök mellett az önkormányzatok is.

Szavai szerint azonban a közlekedésbiztonsági helyzettel senki nem lehet elégedett egészen addig, amíg vannak, akik életüket vesztik az utakon. A társszervekkel a közös munkáról is szót ejtett. Kiderült, évente 50 milliót forinttal támogatja a rendőrség a polgárőr szervezeteket és a cél továbbra is a közös szolgálatok számának növelése.

– Magyarországon a csaknem 3200 közül mintegy 1400 helyiségben egyáltalán nincs polgárőrség – hívta fel a figyelmet az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke. Dr. Túrós András tájékoztatójában rávilágított, a polgárőrség létszáma az elmúlt néhány évben stabilizálódott, és a fiatalok bevonása mellett az is fontos, hogy hazánk összes településén legyen polgárőrség.

– Húsz évvel ezelőtt az OPSZ kasszájában néhány százezer forint volt, most 1 milliárd 200 ezer forint körüli a költségvetésünk. A polgárőrök száma 2016 óta meghaladja a 60 ezret és az egyesületeink száma kétezer körül hullámzik. Az évek alatt megújult a szervezet is, technikai fejlődésen ment keresztül, több tízezer rendezvény biztosításán, több millió szolgálati órán vannak túl a kollégák és számos szakmai programot is szerveztünk – ecsetelte az elnök. Hozzátette, hogy Borsod, Baranya, Somogy, Vas, Zala megyékben százötven vagy afölötti azon települések száma, ahol nincs polgárőr. Kijelentette: a közbiztonság védelmében és a bűnözés megelőzésében ma a polgárőrség megkerülhetetlen.

Két önkéntes munkáját külön is megköszöntötték a fórumon Október 20-án a ­karácsondi vasútállomás parkolójában több járművet feltörő és azokból különböző értéktárgyakat eltulajdonító bűnöző tettenéréséért és a rendőrség kiérkezéséig történő visszatartásáért Szalai Zoltán és Harkó Ottó karácsondi polgárőröket tárgyi jutalomban részesítette dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy. Megtudtuk, a polgárőrök hosszú évek óta vigyázzák a község közbiztonságát és szorosan együttműködnek a rendőrséggel. Jó kapcsolatot ápol az egyesület az önkormányzattal is, rendszeres támogatást kapnak és Karácsond Községért kitüntetéssel is büszkélkedhetnek a településen végzett munkájukért, érdemeikért.