Gondozójánál nevelkedik a gyöngyösi állatkert kis majma, Róza (videók)

Rózát hamarosan visszaszoktatják a társai közé, a koronavírus-járvány ezt azonban megnehezíti.

Gondozója neveli az egyik kis majmot Gyöngyösön, számol be az Agria Tv. Az állatkert a koronavírus miatt zárva van, a gondozóknak azonban továbbra is dolgozniuk kell, így több óvintézkedést is bevezettek.

Rózát is nagyon féltik, ráadásul hamarosan visszaszoktatják a társai közé, a világjárvány ezt azonban megnehezíti. Róza egyébként nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb a mozgásigénye és szeret játszani.

A Gyöngyösi Állatkert a minap egy videót is megosztott közösségi oldalán Rózáról.