Gyarmati Panka elárulta, mi volt az első dolga az Exatlon Hungary után

Korábban számoltunk be arról, hogy Gyarmati Panka – Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos – is csatlakozott az Exatlon Hungary Bajnokok csapatához, miután egy versenyző sérülés miatt feladta a küzdelmet. A sportolónak kezdetben furcsa volt a hideg, behavazott hegyek után a karibi tengerparton lenni, de mindent megtett azért, hogy beilleszkedjen.

Pankának a műsorban rengetek kihívással kellett szembenéznie, de büszkék lehetünk rá, hiszen derekasan helytállt, mégpedig olyannyira, hogy a műsor 13. adásában teljesítményével elnyerte az egymillió forintos jutalmat is.

Ezután bekövetkezett az, amit senki sem várt. Szomorú helyzet állt elő a Bajnokoknál, ugyanis két csapattagnak – Gelencsér Tímeának és Gyarmati Pankának – kellett párbajoznia egymás ellen. Nehéz küzdelem után, a Párbaj végén a világbajnok snowboardosnak kellett elhagynia az Exatlont.

A fiatal lánnyal a kiesése után beszélgettünk.

– Hogyan kerültél be az Exatlon Hungary műsorába?

– Vass Dorka sérülését követően, egy héttel később kerültem a műsorba, hiszen első számú tartalék voltam.

– Voltak benned kételyek a műsor elején, vagy magabiztosan vágtál bele?

– Tele voltam kételyekkel. Nem tudtam, hogyan teljesítenék ilyen pályán, hiszen mindenhol volt egy-két gyengeségem. A dobás például sosem volt az életem része, és az úszást is hanyagoltam. Ezeket kint egytől egyig le tudtam küzdeni, ami hamar magabiztossá tett.

– Az Exatlon-ba való érkezésedkor hogyan fogadtak a többiek?

– Az első perctől kezdve befogadtak. Tartottam tőle, hogy majd egy nagyon összeszokott csapatba kerülök és nehéz lesz a beilleszkedés. Mindenki nagyon jól kezelte, bátorítottak, motiváltak, így hamar beleszoktam a versenyzésbe.

– A műsor tekintetében mi volt számodra a legnehezebb/legkönnyebb?

– A körülmények nehezek voltak. Teljesen el voltunk zárva a külvilágtól, semmi inger nem ért minket kintről, sőt még az időt sem mondták meg. Nem volt sem kávé, sem vitamin, enni pedig naponta kétszer kaptunk. Nehéz volt megszokni, hogy folyamatosan vesznek a kamerák, nélkülük beszélgetni sem tudtunk. Nem segített a jéghideg víz és a földön alvás sem a faházban, de sikerült mindent megszokni. A másik nehézség az volt, hogy minden egyes nap versenyeztünk. Nehéz folyamatosan motiváltnak maradni, és maximális teljesítményt nyújtani, emellett erősnek maradni, amikor nem megy úgy, ahogy az ember szeretné.

– Milyen volt a kapcsolatod a többiekkel? Ki/kik azok, akiket a legjobban megkedveltél, s kivel/kikkel fogod tartani a kapcsolatot a jövőben?

– Mindenkivel nagyon jó volt a kapcsolatom. Timivel egyből nagyon jóban lettünk, már tervezgettük, hogy mi mindent fogunk csinálni itthon a civilizációban. Ungitól sokat tanultam, rengeteget beszélgettünk, Rajmival reggelente jógáztunk, ő amolyan apuka szerepbe bújt a csapaton belül. Azt gondolom, hogy életre szóló barátságok alakultak ki, amelyek itthon is meg fognak maradni.

– Hogyan élted meg a kiesést? Számítottál rá?

– Számítottam rá, hiszen előtte voltak már nehéz napjaim, nem tudtam fejben igazán ott lenni. Amikor elveszítettük a végjátékot, éreztem, hogy ennyi volt, és az egészet ott el is engedtem. Az utolsó nap már csak élvezni akartam a játékot. Utólag sok mindent másképp csinálnék, több önbizalommal vágnék neki.

– Hogyan távoztál az Exatlon-ból?

– Tele voltam pozitív tapasztalatokkal. Jó dolog volt csapatban gondolkodni, dolgozni. Nagyon sok baráttal, élményekkel gazdagodtam. Sok mindent tanultam magamról, amit remélhetőleg a jövőben is kamatoztatni tudok.

– Mi volt az első, amit a kiesés után csináltál?

– Egy órát álltam a meleg zuhany alatt, és elhasználtam vagy egy flakon sampont, hiszen az egy hónap alatt egyik sem volt kéznél.

– Mik most a legközelebbi, és legtávolabbi terveid?

– Próbálom egyenesbe hozni az életem, hiszen egy hónapot teljesen offline voltam. Kezdődik az Edutus Egyetem, ahol még van egy félévem, emellett visszaállok az edzésekre. Jövőhéten, ha minden igaz, lesz lehetőségem snowboardozni is.

Sportpályafutás

Gyarmati Anna (Panka) 2010 óta vesz részt a Nemzetközi Síszövetség versenyein. A 2011-es junior snowboard-világbajnokságon aranyérmet nyert az olaszországi Chiesa in Valmalencóban a szabadstílusúak versenyében. 2013 januárjában mutatkozott be a felnőtt világkupa mezőnyben, ekkor a 42. helyen zárt, ugyancsak szabadstílusban, míg a világbajnokságon 16. lett. 2014-ben 11. helyen végzett a Breckenridge-ben rendezett amerikai Grand Prixn, ekkor közel volt az olimpiai kvalifikációhoz, amit végül nem sikerült kiharcolnia. Ebben az évben hatodik helyen végzett a világkupa-sorozatban.

A 2015-ös világbajnokságon a döntőbe jutott és hatodik helyezettként zárt. 2015 márciusában a csehországi világkupán kartörést szenvedett. 2016 januárjában világkupa futamot nyert a kaliforniai Mammoth Mountainon rendezett fordulóban. Ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző a Nemzetközi Síszövetség bármely szakágában versenyt nyert. Márciusban meghívást kapott a Burton US Open elnevezésű viadalra, ami a hódeszkások legnevesebb vetélkedése. Itt a 14. helyen zárt. A világkupa-sorozatban 6. lett a szabadstílusú szakágban.

2016 novemberében súlyos sípcsonttörést szenvedett, aminek következtében a következő szezont ki kellett hagynia. Hat hónappal a műtét után kezdett újra edzeni. 2018 januárjában kezdte újra a versenyzést, így a 2018-as olimpiáról is lemaradt. 2019-ben részt vett a TV2 Exatlon Hungary című sport-realityjében, ahol a Bajnokok csapatát erősítette.