Gyöngyösi testületi: csak a kötelező feladatokkal számolnak

A holokauszt nemzetközi emléknapján egyperces néma felállással kezdte januári ülését Gyöngyös képviselő-testülete.

Ezt követően Hiesz György polgármester a grémium nevében megköszönte a Gyöngyösi Városi Televízió éléről néhány hete távozó korábbi ügyvezető, Rostás Ákos másfél évtizedes vezetői munkáját.

A képviselők megtárgyalták az önkormányzat idei költségvetésének első fordulós javaslatát. A vita előtt Kovács Róbert, a városháza pénzügyi és költségvetési igazgatója elmondta: egy új szemléletű ajánlás került a képviselők asztalára, amely egyelőre nem tartalmazza a működésre és fejlesztésre szánt kiadásokat, csupán az önkormányzatra vonatkozó kötelezően ellátandó feladatok költségét. Az előbbi költségekre tett javaslatot a pénzügyi igazgatóság, ám azok mérlegelését és elfogadását a képviselő-testületre bízza.

Továbbra is megfontolt és takarékos gazdálkodásra készül a város. A tervezett feszes költségvetést több tényező is befolyásolja. Csökken a központi forrásból érkező normatív állami támogatás, jelentős terhet ró Gyöngyösre a szolidaritási adó mértéke, az eddig még meg nem valósult feladatok költsége, valamint az elnyert, de még meg nem valósított EU-s pályázatok finanszírozása is szűkíti a pénzügyi mozgásteret.

A város iparűzési adóbevételét tekintve Gyöngyös tavaly sikeres évet zárt, ám az előrejelzések és a gazdasági piac változása miatt számolni kell a helyi vállalkozások, cégek által befizetett adó mértékének csökkenésével is.

Mint kiderült, Gyöngyös mintegy tízmillió forintos támogatásra számíthat, melyet a város és Pálosvörösmart által év elején megalakított közös hivatal létrehozásának költségeire fordíthat.