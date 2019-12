Gyöngyösön is sok a bárányhimlős, de járvány még nincs

Az elmúlt hetekben egyre több bárányhimlős gyermekről hallani. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos szerint a védőoltásnak köszönhetően már nincs klasszikus járvány.

A bárányhimlő megbetegedések időszaka leginkább tavaszra és télre tehető. E kórt a varicella-zoster vírus okozza, ez felelős a felnőttek övsömöréért is, magyarázza dr. Mangó Gabriella. A város két körzetében is rendelő doktornő azt mondja, több a bárányhimlős gyermek most, de járvány nincs.

– A bárányhimlő nagyon ragályos betegség, gyorsan és agresszívan terjed, köhögéssel, tüsszentéssel, közös játékokkal. Ahhoz, hogy valaki elkapja, elég a beteggel néhány percet egy helyiségben tölteni. A legtöbben már kora gyermekkorban átesnek rajta, ritka, aki felnőttkorban betegszik meg. Akit egyszer megfertőzött a vírus, az általában egy életre védetté válik – magyarázza a doktornő. A fertőzés leginkább a várandós kismamák fejlődő magzatára, a beteg vagy legyengült emberekre jelent komoly kockázatot. Normál esetben ez enyhe lefolyású vírusbetegség.

– Különösebb kezelésre átlagos esetben nincs szükség, esetleg láz- és fájdalomcsillapítót kell adni, de ne aszpirin tartalmút a Reye-szindróma veszélye miatt. A viszketés ellen antihisztaminok adhatók. A langyos zuhany megengedett, fürödni nem ajánlott, mert feláznak a hólyagok – részletezi.

Hozzáteszi, a bárányhimlő elleni védőoltás már néhány éve hazánkban is elérhető, idén szeptembertől pedig kötelező és ingyenes. Ez a súlyos lefolyású bárányhimlőt szinte teljesen kivédi. Ám a védőoltásnak köszönhető az is: ha valaki elkapja a betegséget, az enyhébb lefolyású lehet, mint egyébként. A tapasztalatok szerint azonban akkor is megfertőzhet másokat, ha őt beoltották.

A bárányhimlőnél ugyan ritkák a szövődmények, de kialakulhatnak, ezért felkészülni nem lehet erre – figyelmeztet a doktornő.

A betegség főleg az óvodásokat érinti Szeptembertől kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás. Azok a gyerekek kapták meg idén ősszel az első oltást, akik 2018 augusztusában születtek. Az ismétlő oltást 16 hónapos korban adják. A Nemzeti Népegészségügyi Központ statisztikája szerint tavaly 24 ezer bárányhimlős fertőzést jelentettek, 2017-ben 33 ezret, 2016-ban 38 ezret. A számok a valóságban magasabbak lehetnek. A bárányhimlős betegek többsége a 3–5 éves korosztályból kerül ki. Tavaly például több mint 11 ezer jelentett beteg volt ilyen életkorú. Emellett több mint hatezren fertőződtek meg 6–9 éves korban, és több mint háromezren az 1–2 évesek közül. A 10 és 14 évesek közt ritkábban fordult elő a fertőzés.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock