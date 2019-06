Harmadfokú riasztás él mától a hőség miatt

A hőség és a megtelt strandok bizonyítják, hogy gőzerővel tombol a nyár. Ezért érdemes odafigyelnünk bőrünk védelmére, s fontos a megfelelő védekezés az erős UV-B sugárzás ellen.

Szerdától hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedd délután az MTI-vel. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. A tájékoztatás szerint hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdától a napi átlaghőmérséklet mindenütt meghaladja a 25 Celsius-fokot. Csütörtöktől 27 Celsius-fok feletti érték várható – írták.

Az NNK azt kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki különösen ügyeljen a folyadékbevitelre, és kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

A pünkösdi hosszú hétvégén telítettek voltak megyénk strandjai, az egri fürdő hosszított nyitvatartással kedvezett a csobbanni vágyóknak. A meleg sokakat kicsalogatott a demjéni tófürdőbe is, amelynek bejárata előtt délután is kígyózott a sor. Dr. Ládi Éva, a Markhot Ferenc kórház bőrgyógyász, allergológus főorvosa elmondta, a hosszú, hideg tél után az emberi szervezetnek és bőrnek szüksége van a napfényre és a D-vitamin természetes pótlására. Mindez nagy odafigyelést igényel, bőrünket nem csak nyaraláskor kell védeni.

– Ajánlott a ruhával szabadon hagyott területeket tavasztól őszig fényvédő krémmel bekenni, ha elmegyünk otthonról. Kerti munkához vegyünk fel szalmakalapot, sapkát! A napon való tartózkodás ideje függ a bőr típusától és a napsugárzás intenzitásától. Általában délelőtt 10 óráig majd délután 15 óra után ajánlott élvezni a napsütést – fogalmazott.

Hozzátette, kaphatók kifejezetten arcra való magas faktorszámú – 30 vagy 50-es – krémek. Ezek könnyen beszívódnak, nem hagynak nyomot a bőrön, nem szükséges melléjük hidratáló.

– A megfelelő fényvédő krém kiválasztásánál fontos a bőrtípus. Aki fehér bőrű, könnyen leég, az csak 50-es faktorszámú fényvédőt használjon, míg aki könnyen barnul, az a nyáron fokozatosan csökkentheti a faktorszámot. A fényvédők vízálló képessége is különböző. Strandoláskor érdemes odafigyelni, s ha szükséges, kétóránként újra lekenni magunkat. A fényvédők kiválasztásánál fontos, hogy UV-A – ez okozza a leégést – és UV-B – onkológiai jelentősége van – ellen is védjen. Lehetőleg illatanyag- és parabenmentes legyen, ezzel sok túlérzékenységi reakció megelőzhető. A felnőtteknek ajánlott fényvédők többsége kémiai fényszűrőt tartalmaz, ez könnyen kenhető, könnyen beszívódik. A csak fizikai szűrőt tartalmazó készítmények gyermekeknek ajánlott. Ezek visszaverik a napfényt, nem elnyelik, nem szívódnak be, fehér réteget hagynak a bőrön. Vannak olyan fényvédők is, melyek mind fizikai, mind kémiai szűrőt is tartalmaznak – ismertette.

Hangsúlyozta, nagyon fontos az anyajegyek védelme nyáron. Ha 1 vagy 2 nagyobb van, akkor azt nyugodtan ragasszuk le. Akinek sok anyajegye van, az lehetőleg póló nélkül ne tartózkodjon napon. Ezeknek az egyéneknek a szolárium sem ajánlott.

– Évente menjünk el anyajegyszűrésre, amit elsősorban őszi-téli hónapokban tanácsolunk. Ha valakinek melanomája volt, vagy a családban fordult elő, akkor gyakori kontrollvizsgálatokat javaslunk. Az évtizedek alatt elszenvedett bőrkárosodás következményei idősebb korban jelentkeznek. A bőrünk valóban emlékezik, a 18 éves kor előtt begyűjtött UV-sugárzás okozta DNS-károsodás 40–50 százalékban felelős a korai bőröregedésért. Ha mégis sikerült leégnünk a napon, enyhe esetben antihisztamin tabletta szedése, s bőrnyugtató krémek használata javasolt. Súlyosabb esetben forduljunk szakorvoshoz! – jelentette ki.