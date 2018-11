Helikopterről vadásztak a parlagfűre és kétszer annyi bírságot szabtak ki Hevesben

Közel kétszer annyi parlagfűvel fertőzött területet azonosítottak idén a Heves Megyei Kormányhivatal munkatársai, mint a tavalyi évben. Mindez annak is köszönhető, hogy idén először helikopteres felderítést is végeztek szűkebb hazánkban. Az idei eredményekről hétfőn sajtótájékoztatón számoltak be.

A parlagfüvet még a pollenszórás előtt kell visszaszorítani, erre a jogszabály június 30-ig ad határidőt. Ezt követően, július 1-től kezdődik a védekezési kötelezettség helyszíni ellenőrzése a külterületeken, és ha a szakemberek fertőzöttséget tapasztalnak, azt hatósági eljárás és a földhasználó szankcionálása követi. Mindez egészen október végéig, a vegetációs időszak lezárultáig tart – mondta el dr. Pajtók Gábor.

A megyei kormánymegbízott kiemelte, az emberek mintegy tizenöt százaléka érzékeny a parlagfűre, ezért nagyon fontos a gyomnövény elleni megfelelő védekezés, hiszen van, akinek az életminőségét is befolyásolja az allergiája. Aláhúzta, az önkéntes jogkövetésre buzdítanak minden érintettet, az év első felében a média, a kamarák és a jegyző segítségével többször is felhívják a figyelmét a földtulajdonosoknak, földhasználóknak a védekezési kötelezettségeikre. Ha ennek nem tesznek eleget, azt minden esetben szankció követi, ezért érdemesebb önként, a megadott határidőig elvégezni a parlagfű irtását.

A tájékoztatón elhangzott, idén tízszer akkora területet, több mint 292 ezer hektárt ellenőriztek a kormányhivatal munkatársai, mint a tavalyi évben, akkor közel harmincezer hektárt vizsgáltak át. Idén nyolcszáz hektárnyi fertőzött területet azonosítottak, tavaly mindössze 466 hektárnyit. Mindez annak is köszönhető, hogy idén először helikopteres felderítésre is lehetőségük nyílt a kormányhivatal munkatársainak, az Agrár- és a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően. Mindez a kiszabott bírságok összegén is meglátszik, tavaly összesen tizenötmillió forintnyi növényvédelmi bírságot szabtak ki a megyei szakemberek, idén ennek a dupláját, több mint harmincegymillió forintot, a legmagasabb mindkét évben kétmillió forint volt. A megye teljes mezőgazdaság által művelt területét ellenőrizték, és volt, ahol utóellenőrzést is végeztek.

Huszárné Bodor Éva, a Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának vezetője kiemelte, a parlagfű elleni védekezés azért nagyon nehéz, mert a gyomnövény különös ­biológiai sajátosságokkal rendelkezik, ami miatt szinte lehetetlen kiirtani. Már egy tő parlagfű is pollenek milliárdjait képes kibocsátani, és magvak ezreit képes szétszórni, ha eljut addig a fejlődésben. Ezek a magvak pedig akár 30–40 évig is életképesek maradnak, bármikor fejlődésnek indulhatnak, kihajthatnak. Talajaink már hosszú távon fertőzöttek a parlagfű által, és nem tudni, hogy növény formájában ez a fertőzés mikor jelenik meg, ezért kiemelten fontos a gyomnövény pollen- és magszórás előtti irtása. Pajtók Gábor aláhúzta, pont ezen sajátosságok miatt nincs meghatározva a jogszabályban, hogy mekkora tőszám esetén kell irtani a parlagfüvet, mert akár már egy tő növény is óriási hatással lehet az azt körbevevő növényvilágra, és az emberekre is.

Országosan százötvenmillió forintra rúg a kiszabott bírság összege Hazánk a parlagfűvel legfertőzöttebb országok közé tartozik Európában, a gyomnövény elleni védekezés a mezőgazdaságban okozott károk és az egészségügyi hatások miatt is kiemelt jelentőségű – mondta el Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója, a parlagfűszezont értékelő múlt heti sajtótájékoztatóján Budapesten. A főigazgató kiemelte, idén mintegy 6548 hektár parlagfűvel fertőzött területet derítettek fel országosan a szakemberek, és 150 millió forintnyi bírságot szabtak ki a védekezés elmulasztása miatt.