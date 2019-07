Heves megyében is hiányzik a munkaerő ma a vendéglátásban

Munkaerőhiány a vendég­látásban. Ezt a mondatot ma elég sokat halljuk. Utána­néztünk, hogy megyénkben valós-e ez a probléma.

Egy kedvelt egri belvárosi vendéglátóhely vezetője, nevének mellőzését kérve, elmondta, náluk és a szomszédos éttermekben is évek óta komoly gond megfelelő szakembert találni. Az elmúlt esztendőben egymásnak adták a kilincset a fiatal szakácsjelöltek, ám egy-két héten belül kiderült, a szakmához vajmi keveset értenek. Hiába végeztek ilyen szakirányú képzést nyújtó iskolában, a gyakorlatban nem tudtak kellően teljesíteni. Végül egy rokont győztek meg, hogy végezzen el egy tanfolyamot, s álljon be főzni. A felszolgálók, pultosok között óriási a fluktuáció. Szinte két-három hetente cserélődnek. Kivételt képeznek a régi motorosok, akik ma is a legmegbízhatóbbak, a legkitartóbbak. Őket meg is becsülik a munkáltatóik, hiszen napjainkban már szinte pótolhatatlanok.

Kücsön Gyula, a sarudi élményfürdő ötletgazdája is igennel felelt arra a kérdésére, ami szerint valóban munkaerőhiánnyal küzdenek-e. Leginkább az igazán hozzáértő, tapasztalt szakemberekből van kevés. A sarudi strand annyiban szerencsés helyzetben van, hogy azok, akik a korábbi esztendőkben voltak ott alkalmazottak, visszajárnak dolgozni. A Vízijátszótérről és a KalandPart szolgáltatásairól szólva elárulta, nagyon sok animátorra volna szükség. Alapvető gond, hogy a fürdőhelyek idényjelleggel működnek és csak szezonális munkát tudnak biztosítani a jelentkezőknek. Ezekre a munkakörökre pedig diá­kokat, vagy alkalmi munkavállalókat tudnak felvenni.

A szállás és a minden­napi meleg­étel biztosított, hiszen a személyzet közel fele nem a környékről származik.

A diákmunka is jelen van a strandokon, az itt dolgozók egyharmadát teszi ki. Az árakra is hatással van a munkaerő­hiány, körülbelül­ 10–15 százalékos emelésre kell számítani.

– Mi is küzdünk a munkaerőhiánnyal. Cégünk üzemelteti a Török Fürdőt, a Bárány István Sportuszodát, a Bitskey Aladár Uszodát, s az Egri Termálfürdőt – mondta a Hírlap kérésére Lugosi Dénes, az Eger Termál Kft. igazgatója. Hozzátette azt is, hogy jelenleg uszodamesteri, pénztáros, recepciós, illetve masszőr munkakörre keresnek kollégákat.

– Nyáron jelentkeznek hozzánk diákok, ám minden munkakör végzettséget igénylő munkatársat kíván. Így a kérdésre, hogy a munkaerőhiány csökken vagy nő, azt tudom mondani, stagnál a mutató – fűzte hozzá Lugosi Dénes.

Vízimentőt se könnyű találni

Egy strand alapvető és jó működéséhez mindenképpen szükséges vízimentő is, ám ennek a munkakörnek a betöltése mindig komoly fejtörést okoz az üzemeltetőknek. Karbantartó, kertész, illetve a vendéglátóegységekbe szakácsok, pultosok, felszolgálók, pénz­tárosok és mosogatók jelentkezését is várják. Kücsön Gyula, az élményfürdő kitalálója szavai szerint ezek a helyek nem töltődnek majd fel százszázalékosan, hiszen ez nagyon kemény munka, nehezen találnak olyat, akik bírják a tempót. Ebben az esetben a tulajdonosok és üzletvezetők munkájára is szükség lesz.

Vendéglátóhelyek számának alakulása Heves megyében:

2016 1640 2017 1649 2018 1649

Forrás: KSH

