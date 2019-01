Hóhelyzet Heves megyében: uralják a zimankós helyzetet az önkormányzatok

Országszerte szinte mindenütt tíz, húsz centiméteres hórétegről tanúskodtak a szerdai adatok, a Kékestetőn pedig ennél is több, harminc centis hó esett szerda estig. Míg a síelők vélhetőleg ujjongva fogadják a fejleményeket, a városban és utakon odafigyelést kíván a helyzet. Többé-kevésbé mindenütt győzi az útkezelő.

Megyeszerte negyven munkagép állt szolgálatba a Magyar Közút fenntartásában lévő 1400 kilométernyi úton, melyek kívül esnek az önkormányzati fenntartású területeken – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől. Felhívta a figyelmet: az önkormányzati tulajdonú utak nagy részét a városgondozás feladata járhatóvá tenni, ám a magáningatlanok előtti járda takarítása már a tulajdonosok feladata.

A tervek szerint haladnak

– Az egri utakat szolgáltatási osztályokba soroljuk – tudtuk meg Schläferné Farkas Bernadettől, a Városgondozás Eger Kft. kommunikációs vezetőjétől. – Először az I. kategóriába tartozóakat, tehát a mentők, tűzoltók kivonulási útvonalát, buszútvonalakat, meredek szakaszokat takarítjuk, majd ezeket követi a többi kategóriájú útvonal. Tizenhárom géppel folyamatos készenlétben vagyunk, illetve a szükséges időben az utak elősózását is elvégezzük. Kézi takarítóink eközben a buszmegállók, járdák, lépcsők síkosságmentesítését végzik – tette hozzá.

Hatvanban szintén meghatározott terv szerint dolgoznak a hó eltakarításán. A belvárosi utakon, a buszútvonalakon, valamint a főbb közlekedési útvonalakon a hó letakarítását a hóesés befejezését követően hat órán belül, az egyéb közlekedési területeken 24 órán belül kell befejezni – tudtuk meg a szolgáltató intézmény jelentéséből.

Lőrinciben az önkormányzat emberei hajnaltól késő estig takarítják a közterületeket – tájékoztatott Víg Zoltán polgármester. Elmondta: három munkagép és öt munkás kézi erővel dolgozik a hó eltávolításán. A saját kezelésű utak mellett mindenekelőtt a járdákat, valamint a gyermekintézmények és az orvosi rendelők környékét és a buszmegállókat teszik rendbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Felkészültek a hegyvidékiek

A gyöngyösi térségben is jelentős mennyiségű hó hullott csütörtökön. A Városgondozás Zrt. munkagépei hajnal óta dolgoztak, folyamatosan szórták a város és Mátrafüred útjait is.

Megyénk északi településein számos helyen vásároltak olyan traktorokat, kisteherautókat, amelyekhez hótoló lapok, illetve sózóalkalmatosságok is kapcsolhatók. Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere azt mondta, tavaly télen először bízta az önkormányzat ezt a munkát a helyi szociális szövetkezetre, amelynek tagjai a speciálisan felszerelt járművekkel az előző évekhez képest jóval hatékonyabban és gyorsabban tudták takarítani az utakat. A községben az okoz némi feszültséget, hogy a szociális szövetkezet dolgozói idén még nem kapták meg az esedékes bérüket, de a remények szerint hamarosan rendeződik a helyzet.

Parádon is felkészültek a zord napokra. Mudriczki József polgármester tájékoztatása szerint több mint húsz kilométer úthálózatról kell ilyenkor gondoskodniuk, így a közmunkásokon kívül külső vállalkozót is bevonnak a síkosságmentesítésbe. Tavalyelőtt nyertek egy többfunkciós kistraktort, ami nagy segítség az úttakarításban.

Sirokban is nagy segítséget jelent a pályázaton nyert traktor, amely némi átalakítás után tökéletesen alkalmas a hóeltakarításra. Itt az idei télen többször is előfordult ónos szitálás, minek következtében jégpáncél képződött a járdákon, az aszfalton, a tereptárgyakon, amelyet környezetkímélő zeolitos elősózással, érdesítéssel tettek járhatóvá.

Pétervásárán napok óta valamennyi közmunkás a hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen dolgozik. Eddig nem történt fennakadás a közlekedésben.

Fagypont körüli átlag jön

– Csütörtökön még erős éjszakai fagyokra és havazásra is számíthatunk – tájékoztatta portálunkat az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. Zsombok Imre hozzátette, hétvégén is a felhőké marad a főszerep, jellemzően kisebb mennyiségű havazás, havas eső előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a hétvége mindkét napján -2 fokos értéket jelez, délutánonként 1-2 fokig melegedhet a levegő. A Mátra magasabban fekvő helyein még ekkor is egész nap fagyni fog. Jövő héten elszórt jelleggel alakulhat ki kisebb eső, havas eső, a magasabban fekvő helyeken hózápor, havazás – tudatta a szakember, hozzátéve: az éjszakai fagyok jelentősen gyengülnek és nappal is 2-3 fokos maximumokban lesz részünk, így síkvidéken további olvadás várható. A magasabban fekvő helyeken várhatóan csekély mennyiségű olvadás valószínű.

A lakosság türelmét kérik

– A hó tolását öt centiméter felett kezdjük meg – tudatta Schläferné Farkas Bernadett. – A gépjárművek tolólapja és az útburkolat közt – az aszfalt védelme érdekében – körülbelül két-három centiméter rés van. A tolólap alsó részén egy gumi koptató található, ami az esetleges úthibákból adódó felütődések ellen véd. Nem arra való, hogy folyamatosan az aszfaltot súrolja – fejtette ki a Városgondozás Eger Kft. kommunikációs vezetője, reagálva olvasóink észrevételeire, miszerint a járművek nem elég hatékonyak az úttakarításban.

– Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy cégünk teljes mértékben tudja kezelni a hóhelyzetet, a lakosságtól beérkezett – néhány, nem számottevő – bejelentésekkel együtt – szögezte le, hozzátéve: mégis kérik a lakosság türelmét, ugyanis egy húsz-huszonnégy órás havazás után legalább negyvennyolc óra kell, hogy teljes mértékben rendbe tegyék a várost.

HIRDETÉS HIRDETÉS