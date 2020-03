Hószállingózásra, havas esőre is számítani kell hétfőtől Heves megyében

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és mínusz 7 Celsius-fok között alakul.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a vasárnap esti órákban még főként a Dunántúl keleti részén lesz több a felhő, és ott hószállingózás, esetleg hózápor is előfordulhat. Az éjszaka második felétől aztán kelet felől fokozatosan befelhősödik az ég, hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Hajnaltól kelet felől elér minket egy csapadékzóna, és elsősorban az Alföld, illetve a Dél-Dunántúl térségében többfelé, északabbra inkább csak helyenként valószínű havazás, hószállingózás, de néhol átmeneti havas eső, gyenge eső is lehet. Az északi, északkeleti szél gyakran megerősödik, ma helyenként, holnap már nagyobb területen viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és mínusz 7 Celsius-fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 6 fok között valószínű.

Az Időkép beszámolója szerint kedden folytatódik a szeles, télies idő. Havazás, hófúvás, helyenként havas eső a déli, délnyugati tájakon várható. Míg az északi tájakon hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Hajnalban mínusz 7, mínusz 1, délután 2-5 fokot mérhetünk.

Szerda délelőtt főként keleten és délen havazhat, délután azonban egyre inkább a Dunántúlra helyeződik át a havazás miközben a Dunától keletre egyre inkább havas esőbe, néhol esőbe vált a csapadék. Délután 1 és 6 fok között alakulhat a hőmérséklet. Csütörtök reggel a Dunántúlon eleinte még hóra, később egyre inkább esőre van kilátás. Másutt felszakadozik a felhőzet és a nap is kisüthet. Még élénk, erős lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 3 és 13 fok között alakulhat, az Alpokalján ígérkezik hűvösebbnek, míg keleten enyhébbnek az idő.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: havazás kezdődött a Kékestetőn szombat délután, és pár óra alatt már ki is fehéredett a táj. A márciusi havazásról képgalériát is hoztunk olvasóinknak.