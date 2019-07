Ismét siker volt a felsőtárkányi fúvóstalálkozó

Közel kétszáz fúvós lépett fel szombaton a II. Felsőtárkányi Fúvószenekari Találkozón. A zenészek magyar indulókkal, filmzenékkel, és ismert slágerekkel is megörvendeztették a közönséget.

A megjelenteket Buzás Eszter, a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetője köszöntötte. Mint mondta, tavaly annyira jól sikerült az I. Fúvószenekari Találkozó, hogy nem volt kérdés a második megrendezése. Hozzátette, a fúvószene mára már méltó, és megbecsült helyet foglal el a zenei palettán, ráadásul egyre több településen alapítanak lelkes amatőrök profikkal karöltve kiváló fúvószenekarokat.

A találkozón hat fúvószenekar mellett a Band Of Streets együttes is fellépett, este pedig utcabált tartottak. A vállalkozó kedvű érdeklődők akár ki is próbálhattak néhány fúvós hangszert, és finom ételekből sem volt hiány a tóparton, ropogott a frissen sült csülök, és sercegett a virsli a szakácsok keze alatt. Elhangzott, ha az érdeklődés nem lankad, jövőre is megrendezik a fesztivált.