Ismét úrrá lett a bűz Hatvan környékén

Hol fekáliára ­emlékeztető szag, hol vegyszer „­illata” keseríti meg a lakosság mindennapjait, főleg éjszaka és a hajnali órákban. Többek szerint már szellőztetni is lehetetlen.

Néhány hónapnyi viszonylagos nyugalom után ismét erős bűzre panaszkodnak a városban s a környékén élők. Ez elsősorban az óhatvaniakat zavarja, de hallani észrevételeket Újhatvanból, a Mátravidéki Erőműtől, Herédről, sőt Selypről is.

Eközben aktivizálódott az a Facebook-csoport is, amely pár éve azért jött létre, hogy felhívják a figyelmet a jelenségre. Idén tavasz óta nem sok bejegyzés született, s ezek jó része sem a bűzzel, hanem egyéb környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott, ám augusztus második felétől ismét a büdösség elleni tehetetlenségről árulkodó posztok születnek.

Egy minapi bejegyzés szerint például a Petőfi téren erős, ecetsavra hasonlító maró vegyszerszag árad az utcáról. A szigetelt ablakokon áramlik befelé az esti óráktól. „Valami erős vegyszert öntögethetnek a szennyvízbe, mert felkavarja a tisztítás nélkül működő szennyvízátemelő alján lévő rohadt iszapot. A kutyáim sírnak, nyüszítenek, még az ő tüdejüket is marja” – számol be tapasztalatairól az egyik polgár. Egy másik szerint érezhető a bűz a Méhtelep utcában is.

Másvalaki arra panaszkodik, hogy naponta ír a Balassi és a Petőfi út közelében lévő állapotokról, de mindhiába. „Nem tudom elhinni, hogy akinek ez a feladata, nem tesz semmit! Ha elkezdeném égetni az avart, azonnal megtalálnának és büntetnének” – teszi hozzá. A szag erősen emlékeztet a gyógyszerre, vegyszerre, állapítja meg egy Mikes utcai lakó, de a dauervíz aromáját is érezni véli. A panaszokat folytathatnánk, mert a településrész szinte valamennyi lakott utcájából érkezett helyzetjelentés.

Az elmúlt napokban a kritikus hangok olyannyira felerősödtek, hogy az önkormányzat vezetése újból szükségesnek látta, hogy a hatóságokhoz forduljon. A város hivatalos honlapjának az információi szerint a helyhatóság felvette a kapcsolatot a megyei kormányhivatallal – mivel ismét utóbbi az eljáró hatóság –, s augusztus 13-a óta folyamatosan küldik a szagnaplókat Egerbe. Hogy ennek lesz-e eredménye, egyelőre nem tudható, az azonban biztos, hogy korábban számos módon megpróbáltak megoldást találni a problémára, úgy a település vezetői, mint a civilek. Egyebek közt tüntetést szerveztek, fórumokat tartottak, összegyűjtöttek több mint nyolcezer aláírást, amelyeket Horváth Richárd polgármester személyesen vitt el a megyei ügyészségre. Bűzcsapdákat helyeztek ki, igazságügyi szakértőhöz fordultak, s nem utolsósorban a parlamentben is napirendre került a téma. A most tapasztaltak alapján egyik kezdeményezés sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Mint köztudott, az ügyben egy ideig a veszprémi kormányhivatal volt az eljáró hatóság, ám most ismét a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az illetékes.