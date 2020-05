Jótékonysági aukció a gyöngyösi kórházért

Közel 130 ezer forinttal támogatta a Szempont Fotókör a Bugát Pál Kórházat – árulta el portálunk kérdésére az egészségügyi intézmény.

– A vörösiszap-katasztrófa idején csatlakoztunk egy hasonló kezdeményezéshez képfelajánlással. Ez volt az ami most felrémlett bennem, s így jött az ötlet, hiszen most hazai terepen is szükség volt a támogatásra. Összesen hatvanöt fotót bocsájtottunk aukcióra, s ebből gyűlt össze ez az összeg, melyet a kórháznak ajánlottunk fel. Így számunkra sem tétlenül telt a korlátozások időszaka, és segíteni is tudtuk a küzdelmet a vírus ellen – részletezte Füleki László, a fotókör vezetője.

A fotók készítői május 16-án saját kezűleg adták át a huszonnégy darab nyomatot a szerencsés licitálóknak. A nyomtatást G. Jordanoff György által Medisign kft. végezte. Ő az alkotók mellett jelentős támogatást nyújtott ahhoz, hogy a nyertesek a látványos fotókat sokáig láthassák a nappalijuk falán. Az eseményen részt vett Előházi János, a Bugát Pál Kórház Alapítvány alelnöke, aki jelképesen átvette a kapott 127 ezer forintot.