Karácsonyi hangulat a postán: megugrott a forgalom a veszélyhelyzetben

Április első két hetében nagyon megugrott a Magyar Posta forgalma, szinte már karácsonyhoz hasonló csomagmennyiséget kézbesítettek.

Mint minden, a vásárlási szokások is átalakulóban vannak, ezt nem is bizonyíthatja jobban más mint, a Magyar Posta Zrt. elmúlt heti tapasztalati.

A posta társasági kommunikációs osztályától megtudtuk, a belföldi postai csomagforgalomban már a veszélyhelyzet elrendelését követően tapasztaltak változásokat, ekkor még inkább csak átrendeződést, mint például, hogy a háztartási tisztítószereket forgalmazó e-kereskedőktől nagyobb mennyiségek érkeztek, mint azt várták. Április első két hetében majdnem karácsonyi mennyiségű volt a csomagforgalom, ami nagyobb volt, mint amire a húsvét miatt számítottak. Ebben az időszakban a beérkező napi mennyiség a tavaly november végi számokat idézte.

Szűkebb hazánkban is egészen megugrottak a kézbesítések. – Az országosan tapasztaltak jellemzőek Heves megyében is, azaz több mint 11 százalékkal nőtt a csomagmennyiség – nyilatkozták kérdésünkre.

Nemcsak a csomagok mennyisége ugrott meg, hanem a megvásárolt termékek terén is látható a változás. – A koronavírus- járvány miatt vannak olyan e-kereskedők, akiktől a tervezettnél több csomag érkezett az elmúlt hetekben. Azt tapasztaljuk, hogy sokan rendeltek szájmaszkot, fertőtlenítőszereket. Az ilyenkor szokásoshoz képest magasabb volt a digitális oktatáshoz és az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök aránya. A tavasz, a jó idő miatt az ilyenkor szokásos termékek is megérkeztek a webáruházaktól, kerti szerszámok, csúszdák és kerékpárok vagy a felújításhoz szükséges anyagok. A ruházati e-kereskedők április eleji akcióinak is volt hatása, illetve állateledelből is többen online szerezték be a kedvencüknek szükséges mennyiséget – sorolták a népszerű rendeléseket.

A GLS-t is megkerestük, amely tapasztalt megnövekedett csomagforgalmat, aminek oka lehetett a húsvéti ajándékozás is. A kiszállításban továbbra sincs fennakadás, rendben zajlanak.

A Magyar Posta az érintésmentes kézbesítést április elején vezette be, erre a kormányrendelet adott lehetőséget. – Azt tapasztaljuk, hogy az emberek már várták ezt az intézkedést és gyorsan elfogadták azt. Ezzel ugyanis elkerülhető a fizikai érintkezés és tovább csökkenthető a fertőzésveszély kockázata, ez pedig mind a címzetteknek, mind a postai munkatársaknak érdeke – számoltak be a tapasztalatokról.

A legtöbb webshop is arra buzdítja a vásárlókat, hogy előre fizessenek, így tényleg nem kell a kiszállítóval érintkezni.

A rendelet alapján a veszélyhelyzet alatt az ajánlott leveleket a kézbesítő a levélszekrénybe teheti úgy, hogy ennek tényét rögzíti a készülékén. A tértivevényes levél, a hivatalos irat és a csomag esetében az átvételt nem kell a címzettnek aláírással igazolnia, ehelyett a személyazonosságot igazoló igazolvány adatait egyezteti a kézbesítővel lehetőleg kellő távolságból. A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.