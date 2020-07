Kényszerpályán billeg Lőrinci büdzséje

Az idénre tervezett helyi beruházások közül egyik sem kezdődött el. Most a takarékosságon van a hangsúly, de ez a következő hónapokban kedvezően változhat.

Határozott elképzelésekkel vágott neki a 2019 őszén megalakult új képviselő-testület az idei évnek. A költségvetés februári jóváhagyásakor még nyoma sem volt a járvány által kiváltott vészhelyzetnek, így bátran tervezhettek. A fejlesztések között akadtak olyanok, amelyek már évek óta várattak magukra, s szép számmal voltak új ötletek is. Napjainkra azonban – noha már túl vagyunk az esztendő felén – egyik munka sem kezdődött el.

Most is az utak kaptak elsőbbséget

Az előkészítő tárgyalások során a kisváros vezetése elfogadta egyebek között a felújítandó utcák sorrendjét is. Több tízmillió forintot szántak a Határ út, a Jókai, a Temesvári és az Ady Endre utcák rendbetételére, sőt optimista számítások szerint az összekötő út aszfaltozására is volt esély. Ezek egyelőre elmaradtak. A képviselő-testület a minap döntött arról, hogy pályázatot nyújtanak be a feladatok egy részére, s kedvező elbírálás esetén jövőre felújíthatják a Jókai, a Temesvári utcákat, valamint a Határ út felét. A selypi városrészt illetően terítékre került a négyes útkereszteződés, ami problémás a beláthatatlansága és a forgalom mértéke miatt, de gondot okoz az összes torkolat közelében lévő négy buszmegálló is. Itt legalább két gyalogátkelőre volna szükség. Ezeken túl több javaslatot megfogalmaztak az életminőség javítása érdekében, ám mindet el kellett halasztani.

Félszáz millió forint hiányzik a kasszából

Víg Zoltán polgármester portálunknak azt mondta, muszáj takarékoskodni, hiszen a vírushelyzet kényszerpályára állította az önkormányzatot. A gépjárműadó elvonásával és a szolidaritási adókötelezettséggel a tervezettnél 50-60 millióval kevesebből gazdálkodhat a település. Az összeg nagy hányada a fejlesztési kiadásokat érinti, ezért volt szükség a tervek felülvizsgálatára.

Ám a helyzet nem annyira elkeserítő, mint első látásra tűnik, mivel egyrészt e napokban is zajlanak azok a nagyberuházások, amiket pályázati támogatások igénybe vételével korábban elkezdtek – s átadásuk a következő hónapokban várható –, de lökést adhat a folyamatnak az adóbevételek szeptemberi-októberi remélt kedvező alakulása is. Ha a derűlátó álláspont igazolódik, marad még annyi idő az évből, hogy az újratervezést követően legalább néhány sürgető feladatot elvégezhessenek.

Az adóbevételek még felülírhatják a terveket

Az őszi adóbevételek a jövő évi költségvetést is nagymértékben befolyásolják, arról nem is szólva, ha a járvány második hulláma – amire gondolni sem szeretne senki – ismét felülírna mindent. A városközpontbeli és a mátravidéki erőműi fejlesztéseken túl még idén játszótér létesülhet Selypen, s a hírek szerint jól halad a helységet Petőfibányával összekötő útépítés előkészítése is. Utóbbi az említett négyes útkereszteződés helyzetén is javíthatna. Akad néhány olyan kisebb, de a komfortérzetet erősítő javaslat is, amelyek megvalósításához nem is annyira anyagiakra, mintsem kreativitásra van szükség – fogalmazott Víg Zoltán.

Már állványozzák a templomot

Hétfőn taktaszadai állványozó brigád vonult fel a városközpontban lévő templomhoz, hogy előkészítsék a terepet a torony és az első homlokzat tatarozásához. Az imahely többi része is felújításra szorulna, de – mint Pálinkás Péter alpolgármester elmondta – utóbbira egyelőre nincs pénz. A költségek 150–200 millió forintot tennének ki. Az önkormányzat tavaly 30 milliót adott, amiből megtörtént az állapotfelmérés és számos más, ilyenkor szokásos feladat, ami hat és fél millióba került. A megmaradó 23 és fél millióhoz a Váci egyházmegye további 15 milliót adott, így most rendbe tehetik a főhomlokzatot – a bejárat kivételével –, a tornyot és a torony tetején lévő sisakot. Felújítják a harangszerkezetet és a toronyórát is. Utóbbiakat az egyházi alapítvány tőkéjéből és adományokból finanszírozzák.