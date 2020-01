Keresik a megoldást a Móra Ferenc Tagiskola ügyében

Ahogy korábban megírtuk, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány még 2009-ben perelte be az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskoláját szegregáció miatt. A bírósági ítélet után az Egri Tankerületi Központ a felmenő rendszerű bezárás mellett döntött, most azonban úgy tűnik, más megoldás is létezhet.

A tagiskolában az enyhén értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű, integrálható autista diákok tanulnak. Az Egri Tankerületi Központ (ETK) készített egy tervet, mely szerint öt év alatt leépíthetik és bezárhatják az iskolát. A szülők, a tagintézményvezető, más megoldás után kutatott, Balázs Eszter pedig, aki a szülői munkaközösség elnöke, azt mondta, rendkívüli szülői értekezletet tarottak pénteken délután. – Jelen volt 46 szülő, Ballagó Zoltán, az ETK igazgatója, Lachata István, igazgató, Séra Jánosné, tagintézmény-vezető, s néhány, Móra Ferencben tanító pedagógus. Sokan elmondták, mennyire rosszat tenne gyermekeinkkel az, ha normál iskolába kellene járniuk. Mindannyian beláttuk, hogy az iskolára szüksége van a városnak s a környékbeli településeknek, ám a szegregáció ténye ezzel még nem oldódik meg – részletezte. Elmondása szerint az az együttműködő ötlet született meg, hogy átszervezik az iskola körzethatárait, valamint ha minimum 14 jó összetételű új elsős beiratkozik az iskolába, akkor engedélyezhetik a 2020/2021-es tanévre az első osztályt. Ballagó Zoltánhoz is eljuttattuk kérdésinket, aki a következőket írta.

– A szülők aggodalma érthető, ám fontos tudni, hogy bírósági ítélet mondja ki az iskolai szegregáció tényét, melyet meg kell szüntetni. A tankerület meghallgatja a szülők kérdéseit, igyekszünk mindenkit megnyugtatni. Javaslatként merült fel, hogy az intézmény kapjon lehetőséget a 2020/2021-es tanévre történő beiskolázásra és a beiskolázási adatok függvényében szülessen döntés a jövőről – írta. További részleteket a Heves Megyei Hírlap szerdai számában olvashatnak.