Két évtizede alapították az értékőrző egri Kálnoky Egyesületet

A kortárs irodalmi műhelyeknek, folyóiratoknak szerveznek találkozót az Egri Kulturális és ­Művészeti Központban a tavasszal. A rendezvény ötletgazdája Jámbor Ildikó, aki a Kálnoky Egyesület képviselője is. Hogyan toborozták az egri értelmiségi közösséget húsz esztendeje, és hol találnak közönségre a mai szerzők versei, prózái? – erről is beszélgettünk a civil szervezet alapítóival.

Nemrégiben ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját a Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület. Ennek apropóján idéztük fel a kezdeteket, és beszélgettünk arról, mi mindent köszönhet Eger kulturális élete ennek a közösségnek.

– A kilencvenes évek végén felmértem, hogy csak akkor szervezhetek irodalmi rendezvényeket sikerrel, ha a dolog mögött egy közösség áll, melynek igényeit kiszolgáljuk. Így jött létre az egyesület, amely meghatározó értelmiségi körré nőtte ki magát Egerben. Hosszasan sorolhatnánk a neveket, mivel olyan emberek gyűltek itt össze, akik már letettek valamit az asztalra. Különösen az elején hatalmas volt a szellemi pezsgés. A városba érkező írók, költők számára is biztos közönséget jelentett az egyesület tagsága. Emellett egy tartalmas antológiát is kiadtunk 2000-ben Távol Betlehem címmel, rangos szerzőgárdával – emlékszik vissza Jámbor Ildikó, az EKMK munkatársa.

Akkori elnöküknek, dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténésznek is köszönhető volt, hogy a kör igyekezett a határon túli magyar szerzők műveit is megismertetni. Vendégül látták például Kányádi Sándort. Kapcsolatot kerestek a Székelyföld íróival, költőivel. Előadás-sorozatokat, könyvbemutatókat szerveztek, műfordító pályázatot hirdettek. Kovászai lettek a helyi irodalmi életnek, elismert alkotók mellett – mint ­például az azóta Kossuth-díjas ­költő, Serfőző Simon – az amatőr szerzők is bemutathatták szárnypróbálgatásaikat.

– Ahhoz, hogy ilyen sikeresek legyünk, szükség volt egy olyan elhivatott művelődésszervezőre, mint Ildikó, aki minden tehetséget felkarolt. Emlékek peregnek előttem, s visszaidézem a kezdeti éveket, ha a Betlehem kötetet a kezembe veszem – veti közbe Gál Elemérné Zolcsák Anna. Ő is ott bábáskodott az egyesület születésénél, az azóta elhunyt férjével, az ismert egri íróval, pedagógussal együtt. (Olvasóink ma is emlékezhetnek Gál Elemér nevére, hiszen írásai gyakorta jelentek meg a Heves Megyei Hírlapban.) Anna asszony bevallja, mielőtt Egerbe költöztek, Gárdonyi Géza műveit ugyan ismerték és tanították is, de e város szülöttének, Kálnoky Lászlónak a költészetét itt ismerték meg igazán.

– A megszerkesztett műsoraim közül tizennyolcat mutattam be, és voltak még titkolt terveim. A Kálnoky Egyesület úgy él bennem, mint egy fontos és jelentős kulturális gyülekezet, mely tényleg láttatta magát. Rengeteg ember sorakozott fel az ügye mögé. Különösen nagy dolog volt, hogy a diákok érdeklődését is sikerült felkelteni a költészet iránt – idézi fel Réti Árpád színművész, a kör vezetőségi tagja, aki nemrégiben ünnepelte a 80. születésnapját. Neki is óriási szerepe van abban, hogy nagy poétáink verseivel költői esteken is találkozhatott a publikum. Csodálatos dolognak tartja, hogy egy olyan nyelvi közösség, nemzet tagjai lehetünk, amelynek ilyen óriási költői vannak, mint például Vörösmarty, József Attila vagy éppen Ady Endre.

Az egyesület tervezi a fiatalítást is, ennek jegyében hirdettek például néhány éve is versmondó versenyt. Most pedig a kortárs irodalom bűvkörébe szeretnék vonni az egri diákságot.

Az alapítók számítanak arra, hogy a régi kálnokysok is eljönnek az irodalmi folyóiratok estjeire, ráadásul ők ingyen vehetnek részt azokon. Az EKMK pályázatból megvalósuló sorozatának első alkalma mindjárt március 10-én, azaz holnap lesz a Bartakovics Közösségi Házban. Ekkor a nyíregyházi Vörös Postakocsi folyóirat gárdája mutatkozik be. Március 24-én az Előretolt helyőrség, április ­16-án a csíkszeredai Székelyföld, ­24-én pedig a békéscsabai Bárka alkotóival találkozhatnak. Május 5-én a miskolci Spanyolnátha című internetes lap szerzői jönnek Egerbe. Az estek moderátora Jámbor Ildikó lesz.